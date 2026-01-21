Нейрохирурги НОКБ получили новый микроскоп для сложных операций Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В нейрохирургическом отделении Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко установили современный операционный микроскоп. Стоимость оборудования составила около 30 млн рублей. Средства были направлены из бюджета больницы, заработанного на оказании высокотехнологичной медицинской помощи по программе ОМС.

Как сообщили в клинике, главное преимущество нового прибора — высокая кратность увеличения, которая позволяет хирургам работать с максимальной точностью.

По словам и.о. директора больницы Сергея Богданова, микроскоп оснащён специальным модулем, позволяющим оценивать степень изменения кровотока в сосудах головного мозга до и после операции. Это делает вмешательства при сосудистых патологиях более безопасными.

Заведующий нейрохирургическим отделением больницы, главный внештатный нейрохирург регионального минздрава Сергей Рогожкин подчеркнул, что с появлением такого оборудования врачи смогут проводить более сложные операции. По его словам, это расширяет возможности лечения пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и повышает как радикальность, так и безопасность вмешательств при опухолях мозга.

В региональном минздраве отметили, что ежегодно нейрохирурги областной клинической больницы проводят более 1 500 операций, около 200 из них выполняются в районах области выездными бригадами. Для повышения эффективности работы таких команд был приобретён новый налобный увеличитель, благодаря которому экстренные вмешательства в центральных районных больницах станут ещё точнее и безопаснее.

В ведомстве также напомнили, что в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в Нижегородской области ведётся работа по повышению доступности и качества высокотехнологичной медицинской помощи. Проект реализуется по поручению Президента России с 2025 года. Его цель — увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году.

