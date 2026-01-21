IT-специалист Ситнов рассказал, как обезопасить Telegram-аккаунт от взлома Общество

С развитием цифровых технологий злоумышленники начали использовать новые методы для кражи личных данных. Одним из таких методов стал взлом Telegram-аккаунтов. Мошенники создают ботов или мини-приложения, которые представляются безобидными или обещают выгодные предложения. Они заманивают пользователей, вынуждая их предоставить коды доступа к своим аккаунтам. Эти коды позволяют мошенникам полностью контролировать переписку, контакты и личные данные. Как распознать фишинговую схему, что делать, если доступ уже утерян, рассказал 360.ru преподаватель программирования, IT-специалист Кирилл Ситнов.

Как мошенники взламывают Telegram-аккаунты

Эксперты отмечают, что чаще всего мошенники используют следующие схемы:

Мини-приложения и боты: Злоумышленники предлагают пользователям установить или авторизоваться в боте или мини-приложении. На самом деле, эти сервисы запрашивают доступ к основному Telegram-аккаунту. Это может произойти, когда пользователь ищет информацию, подписывается на блогера или переходит по подозрительной рекламе. Фишинговые сайты: Злоумышленники создают сайты, которые выглядят как безопасные, но на самом деле они заражены вредоносным ПО. Эти сайты перенаправляют пользователей на страницы с ботами или мини-приложениями. Слабые пароли: Если пользователь использует простой пароль или повторно использует его на разных сайтах, это значительно увеличивает риск взлома.

Почему мошенники взламывают Telegram-аккаунты

Взлом Telegram-аккаунта может преследовать различные цели, помимо финансовой выгоды:

Кража данных : Злоумышленники могут использовать личные данные для оформления займов, кредитов или других финансовых операций от имени жертвы.

Шантаж : Мошенники могут угрожать компрометирующими материалами, чтобы заставить жертву выполнить их требования.

Рассылка спама : Взлом аккаунта может быть использован для рассылки вредоносного контента или рекламы.

Пропаганда и дезинформация : Злоумышленники могут распространять ложную информацию через взломанный аккаунт.

Слежка : Мошенники могут использовать аккаунт для отслеживания активности жертвы.

Захват и перепродажа каналов: В некоторых случаях взломанный аккаунт может быть использован для захвата и перепродажи Telegram-каналов.

Что делать, если Telegram-аккаунт был взломан

Если вы стали жертвой взлома, важно действовать быстро и решительно:

Смените пароль: Если злоумышленники не успели изменить номер телефона и облачный пароль, вы можете войти в свой аккаунт и сменить пароль. Для этого вам нужно будет получить доступ к другому устройству, где вы уже были авторизованы. Завершите сеансы на других устройствах: Если вы заметили, что на других устройствах все еще активны сеансы, завершите их. Это можно сделать через настройки безопасности в Telegram. Обратитесь в техподдержку Telegram: Если злоумышленники успели изменить все данные, вам придется обратиться в техподдержку Telegram. Опишите ситуацию, предоставьте скриншоты переписок и другие доказательства того, что аккаунт принадлежит вам.

Как обезопасить свой Telegram-аккаунт от взлома

Включите двухфакторную аутентификацию (2FA): Это самый надежный способ защиты. 2FA требует дополнительный код при каждом входе. Завершайте сеансы на устройствах, которые не используете: Это можно сделать в настройках безопасности. Используйте сложный пароль: Создайте уникальный пароль и используйте сервисы для его генерации. Не сохраняйте код доступа в заметках или соцсетях: Лучше запомните его или запишите в блокнот. Не используйте код для входа на других сайтах: Это снижает риск фишинга. Ограничьте доступ к ботам и мини-приложениям: Устанавливайте только необходимые сервисы и не предоставляйте им ненужные разрешения. Обновляйте Telegram и операционную систему: Это помогает закрыть уязвимости, которые могут использовать злоумышленники.