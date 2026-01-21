IT-специалист Ситнов рассказал, как обезопасить Telegram-аккаунт от взлома

С развитием цифровых технологий злоумышленники начали использовать новые методы для кражи личных данных. Одним из таких методов стал взлом Telegram-аккаунтов. Мошенники создают ботов или мини-приложения, которые представляются безобидными или обещают выгодные предложения. Они заманивают пользователей, вынуждая их предоставить коды доступа к своим аккаунтам. Эти коды позволяют мошенникам полностью контролировать переписку, контакты и личные данные. Как распознать фишинговую схему, что делать, если доступ уже утерян, рассказал 360.ru преподаватель программирования, IT-специалист Кирилл Ситнов.
Эксперты отмечают, что чаще всего мошенники используют следующие схемы:
Мини-приложения и боты: Злоумышленники предлагают пользователям установить или авторизоваться в боте или мини-приложении. На самом деле, эти сервисы запрашивают доступ к основному Telegram-аккаунту. Это может произойти, когда пользователь ищет информацию, подписывается на блогера или переходит по подозрительной рекламе.
Фишинговые сайты: Злоумышленники создают сайты, которые выглядят как безопасные, но на самом деле они заражены вредоносным ПО. Эти сайты перенаправляют пользователей на страницы с ботами или мини-приложениями.
Слабые пароли: Если пользователь использует простой пароль или повторно использует его на разных сайтах, это значительно увеличивает риск взлома.
Взлом Telegram-аккаунта может преследовать различные цели, помимо финансовой выгоды:
Кража данных: Злоумышленники могут использовать личные данные для оформления займов, кредитов или других финансовых операций от имени жертвы.
Шантаж: Мошенники могут угрожать компрометирующими материалами, чтобы заставить жертву выполнить их требования.
Рассылка спама: Взлом аккаунта может быть использован для рассылки вредоносного контента или рекламы.
Пропаганда и дезинформация: Злоумышленники могут распространять ложную информацию через взломанный аккаунт.
Слежка: Мошенники могут использовать аккаунт для отслеживания активности жертвы.
Захват и перепродажа каналов: В некоторых случаях взломанный аккаунт может быть использован для захвата и перепродажи Telegram-каналов.
Если вы стали жертвой взлома, важно действовать быстро и решительно:
Смените пароль: Если злоумышленники не успели изменить номер телефона и облачный пароль, вы можете войти в свой аккаунт и сменить пароль. Для этого вам нужно будет получить доступ к другому устройству, где вы уже были авторизованы.
Завершите сеансы на других устройствах: Если вы заметили, что на других устройствах все еще активны сеансы, завершите их. Это можно сделать через настройки безопасности в Telegram.
Обратитесь в техподдержку Telegram: Если злоумышленники успели изменить все данные, вам придется обратиться в техподдержку Telegram. Опишите ситуацию, предоставьте скриншоты переписок и другие доказательства того, что аккаунт принадлежит вам.
Включите двухфакторную аутентификацию (2FA): Это самый надежный способ защиты. 2FA требует дополнительный код при каждом входе.
Завершайте сеансы на устройствах, которые не используете: Это можно сделать в настройках безопасности.
Используйте сложный пароль: Создайте уникальный пароль и используйте сервисы для его генерации.
Не сохраняйте код доступа в заметках или соцсетях: Лучше запомните его или запишите в блокнот.
Не используйте код для входа на других сайтах: Это снижает риск фишинга.
Ограничьте доступ к ботам и мини-приложениям: Устанавливайте только необходимые сервисы и не предоставляйте им ненужные разрешения.
Обновляйте Telegram и операционную систему: Это помогает закрыть уязвимости, которые могут использовать злоумышленники.
