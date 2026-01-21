Очередную партию гуманитарного груза отправили активисты "Единой России" в зону СВО Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Активисты первичного отделения «Красноватрасское» из села Новый Усад Спасского муниципального округа и Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» организовали очередную отправку гуманитарной помощи в зону СВО. В состав груза вошли продукты питания, нижнее бельё, носки, предметы личной гигиены, маскировочные сети и антидроновые шторы.

«Сейчас мы занимаемся изготовлением антидроновой шторы. Это изделие мы освоили относительно недавно. Штора нужна для того, чтобы защитить блиндажи от беспилотников. Ее основа — 10-метровая веревка. К ней привязываем шнуры. По 2 метра с каждого края мы оставляем свободными, это для крепления к деревьям. Когда дрон летит, он не видит препятствие, запутывается и застревает, не взрываясь, как бы в ловушку попадает», — рассказала активистка первичного отделения «Красноватрасское» с. Новый Усад Спасского муниципального округа Оксана Суренкова.

Сбор гуманитарной помощи организован по заявкам военнослужащих, находящихся на переднем крае. Боец с позывным «Дизель» после отпуска возвращается на передовую. Он лично передаст собранный груз сослуживцам.

«Очень хочу выразить большую благодарность жителям села Новый Усад, которые постоянно нам помогают и регулярно передают гуманитарную помощь. Когда вернусь “за ленту”, напишу всем, отзвонюсь по возможности, скину видео с благодарностью от всех наших ребят», — поделился военнослужащий с позывным «Дизель».

Значительную часть работы партийных активистов из Нового Усада составляет изготовление маскировочных сетей. За 3 года первичным отделением «Красноватрасское» на фронт было отправлено более 1000 таких изделий. Защита позволяет военнослужащим и технике оставаться незаметными для противника.

Каждый день в местной мастерской трудится бригада из 20 активистов. Они изготавливают сети разных размеров – по 9 и 18 квадратных метров – для укрытия различных боевых орудий. В зависимости от времени года волонтеры подбирают цвета, подходящие под погодные условия. Также активисты изготавливают для бойцов нашлемники и маскхалаты.

С приходом холодов сельчане вяжут носки и производят окопные свечи. Один из местных жителей поселка самостоятельно делает печки, которые используют для отопления землянок и разогрева пищи. За зиму бойцам передали 265 пар носков, более 3 000 свечей и 15 печей.

«Наша группа основана в октябре 2023 года. Мы этим делом начали заниматься самыми первыми в районе. Сначала нас было не очень много, а сегодня это 20 активных женщин, и число желающих присоединиться постепенно увеличивается. Грузы отправляем регулярно, часто военные сами делают нам заказы», — рассказала секретарь первичного отделения «Красноватрасское» с. Новый Усад Спасского муниципального округа Наталья Ингачева.

Кроме того, местные жители помогают собирать: продукты питания, медикаменты, одежду и предметы личной гигиены. За 2025 год жители села Новый Усад передали военнослужащим более 5 тонн груза.

В декабре первичное отделение «Красноватрасское» стало победителем грантового конкурса «СВОя первичка». Секретарю первички Наталье Ингачевой вручили сертификат на денежные средства, которые активисты смогут потратить на закупку материалов для сетей и антидроновых штор.

«Наши первичные отделения активно помогают участникам СВО. Очень приятно видеть по-настоящему горящие глаза активистов, их искреннюю вовлеченность и желание стать частью общей Победы. С помощью грантового конкурса “СВОя первичка” мы поддерживаем тех, кто уже давно и регулярно помогает нашим бойцам. Кроме того, это способ мотивировать первички, которые только собираются присоединиться к гуманитарной работе», – отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Напомним, что Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.

