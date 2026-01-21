У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 января 2026 20:00Проект второй очереди реконструкции НСА прошел общественные обсуждения
21 января 2026 19:44Почти 80 объектов обновят в Нижнем Новгороде по проекту "Вам решать!"
21 января 2026 19:23780 тысяч рублей взыскивают с мэрии Дзержинска за ущерб почвам в Пыре
21 января 2026 18:58IT-специалист Ситнов рассказал, как обезопасить Telegram-аккаунт от взлома
21 января 2026 18:50Очередную партию гуманитарного груза отправили активисты "Единой России" в зону СВО
21 января 2026 18:29Нейрохирурги НОКБ получили новый микроскоп для сложных операций
21 января 2026 17:55Парковку в центре Нижнего Новгорода временно ограничат из-за уборки снега
21 января 2026 17:41НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию Марка Сартана
21 января 2026 17:23Николай Упирвицкий: "Региональный демографический стандарт очень актуален"
21 января 2026 16:34Пять новых газопроводов запустят на севере Нижегородской области к 2027 году
Общество

Очередную партию гуманитарного груза отправили активисты "Единой России" в зону СВО

21 января 2026 18:50 Общество
Очередную партию гуманитарного груза отправили активисты Единой России в зону СВО

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Активисты первичного отделения «Красноватрасское» из села Новый Усад Спасского муниципального округа и Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» организовали очередную отправку гуманитарной помощи в зону СВО. В состав груза вошли продукты питания, нижнее бельё, носки, предметы личной гигиены, маскировочные сети и антидроновые шторы.

«Сейчас мы занимаемся изготовлением антидроновой шторы. Это изделие мы освоили относительно недавно.  Штора нужна для того, чтобы защитить блиндажи от беспилотников. Ее основа — 10-метровая веревка. К ней привязываем шнуры. По 2 метра с каждого края мы оставляем свободными, это для крепления к деревьям. Когда дрон летит, он не видит препятствие, запутывается и застревает, не взрываясь, как бы в ловушку попадает», — рассказала активистка первичного отделения «Красноватрасское» с. Новый Усад Спасского муниципального округа Оксана Суренкова.
Сбор гуманитарной помощи организован по заявкам военнослужащих, находящихся на переднем крае. Боец с позывным «Дизель» после отпуска возвращается на передовую. Он лично передаст собранный груз сослуживцам.

«Очень хочу выразить большую благодарность жителям села Новый Усад, которые постоянно нам помогают и регулярно передают гуманитарную помощь. Когда вернусь “за ленту”, напишу всем, отзвонюсь по возможности, скину видео с благодарностью от всех наших ребят», — поделился военнослужащий с позывным «Дизель».

Значительную часть работы партийных активистов из Нового Усада составляет изготовление маскировочных сетей. За 3 года первичным отделением «Красноватрасское» на фронт было отправлено более 1000 таких изделий. Защита позволяет военнослужащим и технике оставаться незаметными для противника. 

Каждый день в местной мастерской трудится бригада из 20 активистов. Они изготавливают сети разных размеров – по 9 и 18 квадратных метров – для укрытия различных боевых орудий. В зависимости от времени года волонтеры подбирают цвета, подходящие под погодные условия. Также активисты изготавливают для бойцов нашлемники и маскхалаты.

С приходом холодов сельчане вяжут носки и производят окопные свечи. Один из местных жителей поселка самостоятельно делает печки, которые используют для отопления землянок и разогрева пищи. За зиму бойцам передали 265 пар носков, более 3 000 свечей и 15 печей.

«Наша группа основана в октябре 2023 года. Мы этим делом начали заниматься самыми первыми в районе. Сначала нас было не очень много, а сегодня это 20 активных женщин, и число желающих присоединиться постепенно увеличивается. Грузы отправляем регулярно, часто военные сами делают нам заказы», — рассказала секретарь первичного отделения «Красноватрасское» с. Новый Усад Спасского муниципального округа Наталья Ингачева.

Кроме того, местные жители помогают собирать: продукты питания, медикаменты, одежду и предметы личной гигиены. За 2025 год жители села Новый Усад передали военнослужащим более 5 тонн груза.

В декабре первичное отделение «Красноватрасское» стало победителем грантового конкурса «СВОя первичка». Секретарю первички Наталье Ингачевой вручили сертификат на денежные средства, которые активисты смогут потратить на закупку материалов для сетей и антидроновых штор.

 «Наши первичные отделения активно помогают участникам СВО. Очень приятно видеть по-настоящему горящие глаза активистов, их искреннюю вовлеченность и желание стать частью общей Победы. С помощью грантового конкурса “СВОя первичка” мы поддерживаем тех, кто уже давно и регулярно помогает нашим бойцам. Кроме того, это способ мотивировать первички, которые только собираются присоединиться к гуманитарной работе», – отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Напомним, что Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.
 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
гуманитарная помощь Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных