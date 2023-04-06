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Происшествия

Почти 440 свертков с героином изъяли нижегородские полицейские у молодого человека в областном центре

10 апреля 2023 09:04  [3] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде изъяли у молодого человека почти 440 свертков с героином. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, стражи порядка остановили на улице Лесной городок мужчину 2000 года рождения. В ходе досмотра полицейские обнаружили при нем 100 свертков с наркотиком.

Также в квартире, арендуемой подозреваемым в Ленинском районе областного центра, были найдены еще 338 свертков с героином. Помимо этого, в жилище обнаружили упаковочный материал, банковскую карту, сотовый телефон, скотч и электронные весы.

В отношении подозреваемого возбудили дело по статье УК РФ "покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере". Молодого человека поместили под стражу, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что более 150 свертков с героином изъяли нижегородские полицейские у уроженца Средней Азии.

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Теги:
Наркотики
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