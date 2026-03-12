Арзамасец не смог вернуть квартиру по "схеме Долиной" Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Арзамасский городской суд Нижегородской области рассмотрел спор между бывшим и новым владельцами квартиры и отказал в признании договора купли-продажи недействительным. Об этом сообщила пресс-служба суда.

С иском обратился бывший владелец квартиры. Он просил признать договор купли-продажи недействительным, так как якобы подписал документы под влиянием обмана и в момент совершения сделки не отдавал отчет своим действиям.

В ходе разбирательства эти доводы подтверждения не нашли. В удовлетворении требований было отказано.

А вот встречный иск нового собственника о выселении бывшего владельца квартиры и проживающих с ним лиц судья поддержал. Кроме того, с последних были взысканы судебные расходы.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Ранее сообщалось, что в конце 2025 года нижегородец подал иск в Советский районный суд о признании недействительной сделку купли-продажи квартиры. Он утверждает, что стал жертвой мошенников и заключил договор под давлением.

Напомним, в 2024 году певица Лариса Долина продала свою квартиру за 112 млн рублей, однако позже заявила, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в суд. Суд признал сделку недействительной. Покупательница оспорила это решение, и в итоге дело дошло до Верховного суда, который восстановил ее право собственности на приобретенную недвижимость.