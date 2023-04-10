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Общество

Погода этой недели продемонстрирует нижегородцам апрельские контрасты от +17° до -2°C

10 апреля 2023 12:20  [128] Общество

Фото: Светлана Шуга

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области благодаря очагу высокого давления в первые дни новой рабочей недели будет солнечно и сухо: нижегородцев ждут по-весеннему погожие и тёплые деньки. Но затем в регион могут прийти разрозненные очаги дождевой облачности. Дневная температура установится в пределах +14…+17° - прямо как в мае, но уже к пятнице показания термометров понизятся до +5…+8°, а ночью вероятны заморозки до -1...-2°. Всё же погода будет держаться в рамках положенной климатической нормы.

Сегодня, 10 апреля, и во вторник, 11 апреля, при ясной погоде воздух прогреется до +11...+13°C. Ветер тихий, северо-западный, до 2 м/с. Атмосферное давление повышенное. Относительная влажность воздуха около 30%. Ночью температура воздуха будет понижаться до 0...+4°C.

В среду прогнозируется самый тёплый день недели: столбики термометров покажут +15...+17°C, ветер также будет довольно слабый. А вот атмосферное давление пойдёт на понижение, и на небе появятся облака.

В четверг синоптики обещают пасмурную погоду, с дневной температурой до +11°C. Северо-восточный ветер усилится до 3-5 м/с.

В пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, ветер окрепнет до 6-8 м/с с порывами до 15 м/с. Похолодает ещё больше: днём до +5...+8°C, ночью слабые заморозки до -2°C.

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