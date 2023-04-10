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Общество

Нижегородский водоканал запустил голосового робота-помощника

10 апреля 2023 18:19  [82] Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского водоканала

АО "Нижегородский водоканал" в тестовом режиме запустило прототип голосового робота-помощника. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, робот во время звонка в Центральную диспетчерскую службу расскажет абонентам о наличии отключения и сроках возобновления подачи холодного водоснабжения.

Для получения информации необходимо позвонить по номеру +7 831 246-99-99, через меню IVR перейти в пункт "1" и далее "1". Робот спросит адрес, по которому необходимо предоставить информацию, проверит наличие отключения во внутренней информационной системе Нижегородского водоканала и, если оно зарегистрировано, сообщит срок возобновления водоснабжения.

Отмечается, что робот разработан собственными силам Службы информационных технологий. По результатам работы прототипа и анализа его эффективности будет приниматься решение о его дальнейшей эксплуатации и расширении функционала.

В Нижегородском водоканале также напомнили, что всю информацию можно получить в личном кабинете

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Теги:
Водоканал Технологии
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