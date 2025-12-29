Сходы №4 и №6 на станции метро "Заречная" откроют утром 30 декабря

Фото:
С 30 декабря для пассажиров нижегородского метро вновь станут доступны выходы №4 и №6 на станции "Заречная". Об этом сообщили в муниципальном предприятии "Нижегородское метро".
Такое решение принято после завершения строительных работ по возведению новых наземных павильонов. С этого дня также начнёт функционировать подуличный переход под проспектом Ленина. Он соединит вестибюль №2 со стороны улицы Космонавта Комарова с улицей Дружбы.
Выходы и переход будут доступны с самого начала работы метро — с 05:15.
Ранее в рамках модернизации станции "Заречная" в Нижнем Новгороде завершился капитальный ремонт сходов №1 и №2.
Кроме того, в октябре 2025 года на "Заречной" установили новые турникеты.
