Общество

Сходы №4 и №6 на станции метро "Заречная" откроют утром 30 декабря

29 декабря 2025 13:40 Общество
Сходы №4 и №6 на станции метро Заречная откроют утром 30 декабря

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С 30 декабря для пассажиров нижегородского метро вновь станут доступны выходы №4 и №6 на станции "Заречная". Об этом сообщили в муниципальном предприятии "Нижегородское метро".

Такое решение принято после завершения строительных работ по возведению новых наземных павильонов. С этого дня также начнёт функционировать подуличный переход под проспектом Ленина. Он соединит вестибюль №2 со стороны улицы Космонавта Комарова с улицей Дружбы.

Выходы и переход будут доступны с самого начала работы метро — с 05:15.

Ранее в рамках модернизации станции "Заречная" в Нижнем Новгороде завершился капитальный ремонт сходов №1 и №2.

Кроме того, в октябре 2025 года на "Заречной" установили новые турникеты.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Метро Ремонтные работы
