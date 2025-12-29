Нижегородцы вновь пожаловались на вонь в нагорной части города Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Жители верхней части Нижнего Новгорода вновь начали жаловаться на вонь. По их словам, неприятный запах появился накануне в обед в районах улицы Родионова, Казанского шоссе, ТЦ "Жар-Птица" и в Афонине.

Запах канализации преследовал жителей и в ночное время, а также утром 29 декабря.

"Снова воняет очистными в Верхних Печерах. Запах настолько сильный, что окна открыть нельзя", - отметила местная жительница.

"Сначала не поняла, откуда запах. Ходила по квартире, искала источник. Но потом увидела в соцсетях посты с жалобами, и все встало на свои места", - заявила жительница Советского района.

В этом году нижегородцы часто жаловались на неприятных запах. Наболевший вопрос прокомментировал на прямой линии губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, было проведено "практически детективное расследование", в ходе которого установили, что источник зловония — Нижегородская станция аэрации. Проблема возникла из-за ускорения технологического процесса при ее реконструкции: пять предусмотренных этапов модернизации решили реализовать в два.

Сейчас уже завершен первый, но для полного устранения запаха необходимо, чтобы в обновленных резервуарах сформировался активный ил и стабилизировался процесс созревания бактерий. Это может занять 3-4 месяца. В рамках борьбы с запахом также были установлены воздухоуловители с фильтрами и закрыты коллекторы. Эти меры уже дали положительный эффект — резкие выбросы зловония прекратились.

Второй этап модернизации станции планируют начать в 2027 году и завершить к 2030-му. Ранее сообщалось, что в ближайшие три года на реконструкцию объекта планируется направить 11 миллиардов.