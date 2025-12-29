Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 декабря 2025 11:27Нижегородцы вновь пожаловались на вонь в нагорной части города
29 декабря 2025 11:10T2 сократила количество обращений по вопросам мошенничества на 50%
29 декабря 2025 10:59Врачи дали советы, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
29 декабря 2025 10:48Первый теленок новой мясной породы родился на уренской ферме "Никитино"
29 декабря 2025 10:31Молочные кухни Нижнего Новгорода перешли на цифровые рецепты
29 декабря 2025 10:22Артем Кавинов: "Коллектив городецкой школы №2 — команда, которая живёт школой и отвечает за результат"
29 декабря 2025 10:16Двухдневная рабочая неделя началась для нижегородцев
29 декабря 2025 09:32Опубликованы свежие фото сноса ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде
29 декабря 2025 09:17Нижегородцев ждет сильная магнитная буря 31 декабря
29 декабря 2025 09:00Как будут работать больницы, банки, почта и МФЦ в Нижнем Новгороде в праздники
Общество

Нижегородцы вновь пожаловались на вонь в нагорной части города

29 декабря 2025 11:27 Общество
Нижегородцы вновь пожаловались на вонь в нагорной части города

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Жители верхней части Нижнего Новгорода вновь начали жаловаться на вонь. По их словам, неприятный запах появился накануне в обед в районах улицы Родионова, Казанского шоссе, ТЦ "Жар-Птица" и в Афонине. 

Запах канализации преследовал жителей и в ночное время, а также утром 29 декабря.   

"Снова воняет очистными в Верхних Печерах. Запах настолько сильный, что окна открыть нельзя", - отметила местная жительница.

"Сначала не поняла, откуда запах. Ходила по квартире, искала источник. Но потом увидела в соцсетях посты с жалобами, и все встало на свои места", - заявила жительница Советского района.

В этом году нижегородцы часто жаловались на неприятных запах. Наболевший вопрос прокомментировал на прямой линии губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, было проведено "практически детективное расследование", в ходе которого установили, что источник зловония — Нижегородская станция аэрации. Проблема возникла из-за ускорения технологического процесса при ее реконструкции: пять предусмотренных этапов модернизации решили реализовать в два. 

Сейчас уже завершен первый, но для полного устранения запаха необходимо, чтобы в обновленных резервуарах сформировался активный ил и стабилизировался процесс созревания бактерий. Это может занять 3-4 месяца. В рамках борьбы с запахом также были установлены воздухоуловители с фильтрами и закрыты коллекторы. Эти меры уже дали положительный эффект — резкие выбросы зловония прекратились.

Второй этап модернизации станции планируют начать в 2027 году и завершить к 2030-му. Ранее сообщалось, что в ближайшие три года на реконструкцию объекта планируется направить 11 миллиардов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вонь Нижегородская станция аэрации Экология
Поделиться:
Новости по теме
12 декабря 2025 14:15СК завершил расследование дела из-за отходов Нижегородской станции аэрации
30 ноября 2025 16:25Высокие гости посетили Нижегородскую станцию аэрации: что они там увидели
12 ноября 2025 16:27Биоочистку на Нижегородской станции аэрации усилят после реконструкции
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных