Общество

Первый теленок новой мясной породы родился на уренской ферме "Никитино"

29 декабря 2025 10:48 Общество
Первый теленок новой мясной породы родился на уренской ферме Никитино

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

На роботизированной ферме "Никитино", расположенной в Уренском округе Нижегородской области, появился первый бычок потенциально новой породы крупного рогатого скота. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своём Telegram-канале.

Порода получила предварительное наименование "Нижегородская Никитинская Мясная". По словам специалистов, для официального признания новой породы потребуется от 10 до 15 лет. За это время необходимо подтвердить, что ключевые характеристики стабильно передаются потомству.

Уже сейчас заложен прочный генетический фундамент. По материнской линии телёнок происходит от голштинской породы, известной своими высокими удоями, а по отцовской — от мясных пород: симментальской и абердин-ангусской.

При правильном откорме мясо таких бычков может приобрести характерную "мраморную" структуру, что делает его особенно ценным на рынке.

По словам главы региона, ферма "Никитино" активно использует современные технологии в животноводстве, включая роботизированные системы доения и ухода за животными, что позволило получить результат.

Напомним, что ферму "Никитино" в Уренском районе открыли в мае 2024 года.

Ранее сообщалось, что новую ферму по разведению молочного стада построят в Сосновском округе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Глеб Никитин Животноводство Сельское хозяйство
