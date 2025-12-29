Эксперт по недвижимости рассказал, чем рискует неплательщик ипотеки в 2026 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Ипотечное кредитование долгое время было ключевым инструментом для приобретения жилья, будь то для личного проживания или в инвестиционных целях. Однако в последние годы рынок столкнулся с рядом проблем, связанных с увеличением числа должников и перегревом рынка. Об этом 360.ru рассказала эксперт по недвижимости Зара Назарян.

Одним из факторов, способствовавших этому, стала государственная программа "Господдержка 2020", которая действовала с апреля 2020 года. За это время россияне оформили более 836 тысяч ипотечных кредитов, что привело к значительному росту цен на недвижимость и увеличению числа должников. Аналогичные проблемы возникли и с семейной ипотекой, которая была запущена в 2018 году. За время её действия было выдано свыше 1,3 млн ипотек.

Кроме того, многие люди брали ипотечные кредиты по базовым ставкам, не всегда учитывая свои финансовые возможности. Особенно тяжело приходится тем, кто не смог накопить на первоначальный взнос и взял два кредита: потребительский для первоначального взноса и ипотечный. Эта категория граждан наиболее уязвима к финансовым потрясениям.

На сегодняшний день объём просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России превысил 170 млрд рублей, и эта сумма продолжает расти. Это вызывает опасения относительно устойчивости ипотечного рынка и его способности справляться с финансовыми трудностями заёмщиков.

Что же делать тем, кто оказался в сложной ситуации и не может выплачивать ипотеку? Самое важное — не откладывать решение проблемы. Если вы понимаете, что не сможете справиться с выплатами в ближайшие три месяца, немедленно обратитесь в банк с просьбой о реструктуризации долга.

Реструктуризация — это процесс, при котором банк предоставляет заёмщику отсрочку или снижение платежей на определённый срок, обычно от 6 до 12 месяцев. Однако важно помнить, что в этот период нельзя пропускать платежи, иначе банк может потребовать немедленного погашения всей суммы долга.

Если договориться с банком не удалось, необходимо срочно выставить квартиру на продажу. Это позволит вам получить деньги и закрыть часть долга до того, как вы перейдёте в статус неплательщика. В этом случае все процессы будут усложняться, и продажа квартиры может стать затруднительной.

Если продажа квартиры не удалась, банк может обратиться в суд для взыскания всей суммы задолженности. После этого реализацией недвижимости займётся судебный пристав. Однако даже в этом случае у заёмщика остаётся право на самостоятельную продажу квартиры. Кто быстрее найдёт покупателя, тот и получит деньги.