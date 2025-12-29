Площадь Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде перекроют в новогоднюю ночь

В центре Нижнего Новгорода временно ограничат движение транспорта из-за праздничных мероприятий. Об этом сообщили в администрации города.
С 17:00 31 декабря 2025 года до 09:00 1 января 2026 года проезд по площади Минина и Пожарского будет закрыт на участке от Верхневолжской набережной до улицы Минина.
Ограничения связаны с проведением новогодних мероприятий у главной городской ёлки. Для автомобилистов будут организованы объездные маршруты по соседним улицам.
Водителей просят заранее убрать личный транспорт из зоны перекрытия. Машины, оставленные в пределах ограниченного участка, будут принудительно эвакуированы на штрафстоянки.
Специалисты призывают соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на временные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, что работу общественного транспорта продлили в Нижнем Новгороде 1 января.
