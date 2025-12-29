Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Последние новости рубрики Общество
29 декабря 2025 12:35Эксперт по недвижимости рассказал, чем рискует неплательщик ипотеки в 2026 году
29 декабря 2025 12:20Площадь Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде перекроют в новогоднюю ночь
29 декабря 2025 12:10В сервис "Семейный навигатор" добавили детские и спортплощадки Кстовского района и Арзамаса
29 декабря 2025 11:27Нижегородцы вновь пожаловались на вонь в нагорной части города
29 декабря 2025 11:10T2 сократила количество обращений по вопросам мошенничества на 50%
29 декабря 2025 10:59Врачи дали советы, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
29 декабря 2025 10:48Первый теленок новой мясной породы родился на уренской ферме "Никитино"
29 декабря 2025 10:31Молочные кухни Нижнего Новгорода перешли на цифровые рецепты
29 декабря 2025 10:22Артем Кавинов: "Коллектив городецкой школы №2 — команда, которая живёт школой и отвечает за результат"
29 декабря 2025 10:16Двухдневная рабочая неделя началась для нижегородцев
Общество

Площадь Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде перекроют в новогоднюю ночь

29 декабря 2025 12:20 Общество
Площадь Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде перекроют в новогоднюю ночь

В центре Нижнего Новгорода временно ограничат движение транспорта из-за праздничных мероприятий. Об этом сообщили в администрации города.

С 17:00 31 декабря 2025 года до 09:00 1 января 2026 года проезд по площади Минина и Пожарского будет закрыт на участке от Верхневолжской набережной до улицы Минина.

Ограничения связаны с проведением новогодних мероприятий у главной городской ёлки. Для автомобилистов будут организованы объездные маршруты по соседним улицам.

Водителей просят заранее убрать личный транспорт из зоны перекрытия. Машины, оставленные в пределах ограниченного участка, будут принудительно эвакуированы на штрафстоянки.

Специалисты призывают соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на временные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что работу общественного транспорта продлили в Нижнем Новгороде 1 января.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Новый год Транспорт Транспортные ограничения
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных