Площадь Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде перекроют в новогоднюю ночь Общество

В центре Нижнего Новгорода временно ограничат движение транспорта из-за праздничных мероприятий. Об этом сообщили в администрации города.

С 17:00 31 декабря 2025 года до 09:00 1 января 2026 года проезд по площади Минина и Пожарского будет закрыт на участке от Верхневолжской набережной до улицы Минина.

Ограничения связаны с проведением новогодних мероприятий у главной городской ёлки. Для автомобилистов будут организованы объездные маршруты по соседним улицам.

Водителей просят заранее убрать личный транспорт из зоны перекрытия. Машины, оставленные в пределах ограниченного участка, будут принудительно эвакуированы на штрафстоянки.

Специалисты призывают соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на временные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что работу общественного транспорта продлили в Нижнем Новгороде 1 января.