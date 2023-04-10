Своих не бросаем: НРО ЛДПР доставила восьмую газель с гуманитарным грузом в зону СВО

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Нижегородское региональное отделение партии продолжает поддерживать российских солдат. Напомним, проект помощи бойцам курирует руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании области Владислав Атмахов.
На этот раз гуманитарный груз прибыл в Луганскую Народную Республику. Депутат г.о.г. Семёновский от ЛДПР Александр Сидельников доставил лекарства, продукты питания, воду, средства первой необходимости, одежду и развёз адресные посылки по воинским частям. Всего удалось побывать в четырёх населённых пунктах: Рубежное, Кременная, Старобельск и Сватово.
Как рассказали в НРО ЛДПР, огромную помощь в сборе всего необходимого оказали общественные организации, родственники бойцов, неравнодушные люди и однопартийцы.
Отметим, что за предыдущие семь поездок представители Нижегородского регионального отделения ЛДПР доставили в зону СВО и места дислокации солдат 16,5 тонн гуманитарного груза и адресных посылок.
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