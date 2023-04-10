Более 1 млн тонн асфальта уложат на 5 этапе трассы М-12 в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко и председатель правления CRCC International Чжуо Лей осмотрели ход работ на 5-м этапе трассы М-12 в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

В совещании с участием генподрядчика и других подрядных организаций на объекте приняли участие первый заместитель председателя правления Марс Газизуллин, специалисты "Автодора", "Автодор-Инжиниринг", проектировщики и строители.

Всего в текущем году на 5-м этапе протяженностью 108 км уложат 1,1 млн тонн асфальтобетона, 650 км кабеля, смонтируют 280 км барьерного ограждения и установят 6,2 тыс. опор освещения.

Напомним, запустить движение от Арзамаса до Казани по М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" планируется в декабре 2023 года, в том числе и на 5-м этапе.