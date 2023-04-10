Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2023 09:18  [43] Более 1 млн тонн асфальта уложат на 5 этапе трассы М-12 в Нижегородской области
13 апреля 2023 09:02  [71] Почти 17% металлоконструкций смонтировано на стройке Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде
12 апреля 2023 18:28  [226] Метрологи нижегородского ЦСМ проверили более 3 тысяч тонометров в рамках акции "Будь уверен! Будь здоров!"
12 апреля 2023 18:11  [230] Пожар площадью 600 кв. м тушат на складе в Дзержинске
12 апреля 2023 17:49  [276] Университет в Москве закрыли на карантин из-за вспышки кори у студентов
12 апреля 2023 17:36  [211] Более 80 пожаров сухой травы зафиксировано в Нижегородской области после схода снега
12 апреля 2023 17:08  [204] Пасхальная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде на площади Советской 14-15 апреля
12 апреля 2023 16:44  [294] Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде пройдет на площади 160 тысяч кв.м
12 апреля 2023 16:26  [236] Неделя "Таврида.Арт" стартовала в Нижнем Новгороде
12 апреля 2023 15:38  [219] Свалку на обочине дороги в Сормове убрали после предостережения Росприроднадзора
Общество

Более 1 млн тонн асфальта уложат на 5 этапе трассы М-12 в Нижегородской области

13 апреля 2023 09:18  [43] Общество
Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко и председатель правления CRCC International Чжуо Лей осмотрели ход работ на 5-м этапе трассы М-12 в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

В совещании с участием генподрядчика и других подрядных организаций на объекте приняли участие первый заместитель председателя правления Марс Газизуллин, специалисты "Автодора", "Автодор-Инжиниринг", проектировщики и строители.

Всего в текущем году на 5-м этапе протяженностью 108 км уложат 1,1 млн тонн асфальтобетона, 650 км кабеля, смонтируют 280 км барьерного ограждения и установят 6,2 тыс. опор освещения.

Напомним, запустить движение от Арзамаса до Казани по М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" планируется в декабре 2023 года, в том числе и на 5-м этапе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
М-12
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph