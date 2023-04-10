Фильм "Зоськина заправка" выходит в нижегородских кинотеатрах 13 апреля Культура и отдых

Сегодня в российский прокат вышел фильм "Зоська заправка". Режиссером картины выступила Наталья Углицких, снявшая до этого комедию "На крючке" и множество сериалов.

Главную роль в фильме сыграла звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер. Также в картине снялись Вольфганг Черни, Никандр Кирьянов, Александр Самойленко и Григорий Сиятвинда.

Фильм повествует об одной ночи на заправке. Зритель во время просмотра испытает целый спектр самых разных эмоций — от грусти и тоски, до любви и обиды. Сюжет держит в напряжении, а финал удивит каждого своей непредсказуемостью.

"Главная героиня мечтает о большой любви и приключениях, работая на обычной заправке. И она получает все то, о чем мечтала. Только вот будет ли она счастлива от такого исполнения желаний?" - говорится в описании.

По словам Натальи Углицких, фильм повествует о честной женщине, которой движут чувства, вне зависимости от законности действий или правил созданных обществом.

"Эта история и эта героиня точно рифмуются со мной: женщина в окружении мужчин, которые играют в свои жестокие и опасные игры. Мужчины ждут, чью сторону она займет. В итоге, Зося выбирает — свою сторону...", - отметила режиссер.

Песню, которая звучит в конце фильма, написал певица, скрипачка Светлана Сурганова.