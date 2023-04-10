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Общество

Клиентоцентричный подход в деятельности органов власти и госучреждений обсудили в Нижнем Новгороде

13 апреля 2023 10:58  [2] Общество

Фото: Юлия Горшкова

Заседание рабочей группы регионального правительства по внедрению клиентоцентричного подхода в деятельности органов исполнительной власти и государственных учреждений прошло в Корпоративном университете правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на мероприятии, в котором приняли участие представители всех министерств и ведомств правительства региона, был представлен федеральный проект "Государство для людей".

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Юрий Ильин, президент РФ Владимир Путин поставил задачу по внедрению принципов клиентоцентричности власти на всех уровнях - законодательной, исполнительной, региональной и муниципальной. К 2030 году государственное управление России должно стать примером клиентоцентричности.

Также председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития до 2030 года. Инициатива "Клиентоцентричность" предполагает сосредоточение работы органов власти вокруг интересов конкретного человека и запросов граждан. В 2022 году Нижегородская область вошла в число пилотных регионов по внедрению принципов клинтентоцентричности в государственном управлении.

На следующем заседании рабочей группы планируется утвердить план мероприятий по внедрению клиентоцентричного подхода, включающий в себя конкретные шаги органов исполнительной власти в этой сфере.

Ранее сообщалось, что более 2 тысяч образовательных и развивающих мероприятий прошло на площадке КУПНО в 2022 году.

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Теги:
Правительство Нижегородской области
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