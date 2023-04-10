Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Программа газификации на 2021-2025 гг. в Нижегородской области
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
13 апреля 2023 15:40  [126] Евгений Люлин по итогам марта вошел в ТОП-3 рейтинга глав законодательных органов субъектов РФ от "Медиалогии"
12 апреля 2023 18:54  [390] Нижегородская молодёжная делегация во главе с Олегом Лавричевым посетила Госдуму РФ
12 апреля 2023 12:59  [386] Почетный консул Португалии прекращает работу в Нижегородской области
12 апреля 2023 12:29  [263] Авиазавод "Сокол" в Нижнем Новгороде внесен в санкционный список Канады
12 апреля 2023 10:36  [254] Олег Лавричев: "День космонавтики был и остается нашим любимым праздником"
12 апреля 2023 09:12  [319] Глеб Никитин: "Мы гордимся наследием, которое было заложено поколениями ученых и первооткрывателей космоса"
12 апреля 2023 09:02  [296] ЗСНО и Дума Нижнего Новгорода станут совместно создавать патриотические центры
11 апреля 2023 15:21  [432] Заседание коллегии по вопросам безопасности под председательством Игоря Комарова прошло в Нижнем новгороде
10 апреля 2023 14:35  [537] Заместителем руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области назначили Екатерину Голованову
10 апреля 2023 13:30  [1774] Советский район Нижнего Новгорода возглавил Александр Иванов
Политика

Евгений Люлин по итогам марта вошел в ТОП-3 рейтинга глав законодательных органов субъектов РФ от "Медиалогии"

13 апреля 2023 15:40  [126] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин занял 3-е место в рейтинге "Медиалогии", посвященном главам законодательных органов субъектов РФ по итогам марта 2023 года.

Согласно данным рейтинга, медиаиндекс Евгения Люлина составил 8605 баллов.

Занявший первую строчку рейтинга глава парламента Крыма Владимир Константинов набрал 31596 баллов, на втором месте с 8788 баллами - спикер парламента Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин встретился с молодежными лидерами Нижегородской области в центре "Высота". Напомним также, что председатель ЗСНО Евгений Люлин стал "Почетным гражданином Нижегородской области".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph