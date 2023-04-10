Евгений Люлин по итогам марта вошел в ТОП-3 рейтинга глав законодательных органов субъектов РФ от "Медиалогии" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин занял 3-е место в рейтинге "Медиалогии", посвященном главам законодательных органов субъектов РФ по итогам марта 2023 года. Согласно данным рейтинга, медиаиндекс Евгения Люлина составил 8605 баллов. Занявший первую строчку рейтинга глава парламента Крыма Владимир Константинов набрал 31596 баллов, на втором месте с 8788 баллами - спикер парламента Краснодарского края Юрий Бурлачко. Ранее сообщалось, что Евгений Люлин встретился с молодежными лидерами Нижегородской области в центре "Высота". Напомним также, что председатель ЗСНО Евгений Люлин стал "Почетным гражданином Нижегородской области".

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