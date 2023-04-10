Павел Сергеев назначен руководителем УФПС по Нижегородской области Общество

Павел Сергеев назначен руководителем "Почты России" в Нижегородской области, сообщили в региональном УПФС.

Согласно информации, Павел Сергеев начал свою карьеру в ведомстве в феврале 2019 года в должности заместителя директора макрорегиона "Волга" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке.

В апреле 2020 года был назначен заместителем директора макрорегиона "Волга" по электронной коммерции.

Среди задач нового руководителя, в частности, повышение качества услуг почтовой связи в регионе, развитие логистики и клиентского сервиса, реализация новых проектов на территории Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что директор УФПС Нижегородской области АО "Почта России" Елена Зайцева покинула свой пост.