Павел Сергеев назначен руководителем УФПС по Нижегородской области

Павел Сергеев назначен руководителем "Почты России" в Нижегородской области, сообщили в региональном УПФС.
Согласно информации, Павел Сергеев начал свою карьеру в ведомстве в феврале 2019 года в должности заместителя директора макрорегиона "Волга" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке.
В апреле 2020 года был назначен заместителем директора макрорегиона "Волга" по электронной коммерции.
Среди задач нового руководителя, в частности, повышение качества услуг почтовой связи в регионе, развитие логистики и клиентского сервиса, реализация новых проектов на территории Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что директор УФПС Нижегородской области АО "Почта России" Елена Зайцева покинула свой пост.
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