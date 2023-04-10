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Общество

Энергетики "Т Плюс" провели уроки энергобезопасности и энергосбережения в двух школах Дзержинска

13 апреля 2023 16:40  [42] Общество

Энергетики ПАО "Т Плюс" 13 апреля провели уроки энергобезопасности и энергосбережения в третьем и четвертом классах школ №23 и №24 Дзержинска. 

Дети узнали о том, как рождаются свет и тепло, почему нужно беречь энергоресурсы и как это делать, как обращаться с электроприборами и вести себя вблизи тепловых сетей, люков и других объектов коммунального хозяйства, чтобы не случилось беды. Помог им в этом сказочный герой Теплослав, пригласивший ребят на экскурсию по волшебному городу Энергограду. Рассказали детям и об основах экологической культуры, о том, как важно поддерживать в городе чистоту и беречь природу. На прощание школьники получили в подарок от энергетиков подготовленные "Т Плюс" издания: третьеклассники – альбомы-раскраски "Приключения в Энергограде", ученики четвертого класса – книги "Коллекция энергоэффективных советов". 

В роли учителя выступила главный специалист регионального центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" в Нижнем Новгороде Татьяна Хлебникова. Занятия прошли в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии "#ВместеЯрче" и информационно-профилактической акции "Т Плюс" "Безопасность тепла". 

"В рамках ESG-повестки наша компания традиционно уделяет большое внимание работе с детьми. Уроки энергобезопасности и энергосбережения в школах Дзержинска, Кстова и Нижнего Новгорода проводятся уже много лет. Наши сотрудники подходят к занятиям творчески, стараются увлечь детей, чтобы полученные знания лучше запомнились и пригодились ребятам в жизни", – отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" в Нижнем Новгороде Ирина Ромачева.

 

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Теги:
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