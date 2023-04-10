Московские студенты будут проходить практику в НИЦ ЛУКОЙЛа в Нижегородской области

Фото:
Студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета будут проходить обучение с участием экспертов ЛУКОЙЛа в области смазочных и битумных материалов. Об этом представители нижегородского предприятия сообщили в Telegram-канале.
Согласно информации, соответствующее соглашение подписано между вузом и Компанией "ЛУКОЙЛ". Будущих специалистов уже ждут на практику в Научно-исследовательском центре ЛУКОЙЛа по битумным материалам в Нижегородской области.
В рамках партнёрства студенты не только познакомятся с инновационными технологиями ЛУКОЙЛа в области масел и битумов, но и примут участие в исследованиях и разработке новых прорывных решений.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+