Московские студенты будут проходить практику в НИЦ ЛУКОЙЛа в Нижегородской области Бизнес

Фото: t.me/lukoilofficial

Студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета будут проходить обучение с участием экспертов ЛУКОЙЛа в области смазочных и битумных материалов. Об этом представители нижегородского предприятия сообщили в Telegram-канале.

Согласно информации, соответствующее соглашение подписано между вузом и Компанией "ЛУКОЙЛ". Будущих специалистов уже ждут на практику в Научно-исследовательском центре ЛУКОЙЛа по битумным материалам в Нижегородской области.

В рамках партнёрства студенты не только познакомятся с инновационными технологиями ЛУКОЙЛа в области масел и битумов, но и примут участие в исследованиях и разработке новых прорывных решений.