Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
11 марта 2026 14:09
Нижегородские предприятия приглашаются к участию в бизнес-миссии в Омске
11 марта 2026 11:32
Реестр ответственного бизнеса появится в Нижегородской области
10 марта 2026 18:32
Арестованный животноводческий комплекс продают в Нижегородской области
10 марта 2026 18:15
Число ИП в Нижегородской области побило десятилетний рекорд
10 марта 2026 17:31
КРНО и НГТУ будут сотрудничать в вопросах подготовки кадров
10 марта 2026 14:37
Нижегородская область вошла в топ-10 по количеству поданных заявок в конкурсе "Создай НАШЕ"
10 марта 2026 13:54
Как сквозная аналитика изменила подход нижегородских застройщиков к продажам
10 марта 2026 12:53
Четыре нижегородских предприятия на льготных условиях приняли участие в выставке Rosbuild-2026
10 марта 2026 12:49
Однушки в Нижнем Новгороде оказались больше, чем в среднем по стране
10 марта 2026 11:43
Нижегородская область обогнала ПФО по уровню зарплат
Экономика

Нижегородские предприятия приглашаются к участию в бизнес-миссии в Омске

11 марта 2026 14:09 Экономика
Нижегородские предприятия приглашаются к участию в бизнес-миссии в Омске

Фото: минпром Нижегородской области

Нижегородские предприятия приглашаются к участию в бизнес-миссии в городе Омске.  Мероприятие пройдет с 6 по 8 апреля 2026 года. Организатором мероприятия выступает региональный центр «Мой бизнес» при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Мероприятие ориентировано на производителей машин и теплоэнергетического оборудования, компании нефтехимической отрасли, а также предприятия лёгкой промышленности и металлообработки.

«Мы развиваем кооперацию с соседними регионами, чтобы открывать для нижегородских предприятий новые возможности для сотрудничества. В рамках бизнес-миссии в Омске компании смогут посетить местные промышленные площадки, провести переговоры с их руководством и обсудить перспективные направления взаимодействия. Также запланированы встречи с представителями органов исполнительной власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства Омской области и B2B-переговоры с потенциальными партнёрами», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Организаторы возьмут на себя транспортные расходы в ходе официальных мероприятий визита, организацию переговоров и мероприятий деловой программы бизнес-миссии.

Для того чтобы принять участие в бизнес-миссии, необходимо подать заявку до 23 марта. Количество мест ограничено. Подробнее на сайте: https://мойбизнес52.рф/events/biznes-missiya-nizhegorodskikh-predpriyatiy-v-g-omsk/,

Принять участие в поездке могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Нижегородской области.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных