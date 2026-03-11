Нижегородские предприятия приглашаются к участию в бизнес-миссии в Омске Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Нижегородские предприятия приглашаются к участию в бизнес-миссии в городе Омске. Мероприятие пройдет с 6 по 8 апреля 2026 года. Организатором мероприятия выступает региональный центр «Мой бизнес» при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Мероприятие ориентировано на производителей машин и теплоэнергетического оборудования, компании нефтехимической отрасли, а также предприятия лёгкой промышленности и металлообработки.

«Мы развиваем кооперацию с соседними регионами, чтобы открывать для нижегородских предприятий новые возможности для сотрудничества. В рамках бизнес-миссии в Омске компании смогут посетить местные промышленные площадки, провести переговоры с их руководством и обсудить перспективные направления взаимодействия. Также запланированы встречи с представителями органов исполнительной власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства Омской области и B2B-переговоры с потенциальными партнёрами», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Организаторы возьмут на себя транспортные расходы в ходе официальных мероприятий визита, организацию переговоров и мероприятий деловой программы бизнес-миссии.

Для того чтобы принять участие в бизнес-миссии, необходимо подать заявку до 23 марта. Количество мест ограничено. Подробнее на сайте: https://мойбизнес52.рф/events/biznes-missiya-nizhegorodskikh-predpriyatiy-v-g-omsk/,

Принять участие в поездке могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Нижегородской области.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».