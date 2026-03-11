Реестр ответственного бизнеса появится в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области будет создан реестр ответственных субъектов предпринимательской деятельности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Он отметил, что внесены изменения в постановление правительства региона от 30.12.2025 №814, которыми устанавливаются региональные критерии и порядок включения в реестр.

Теперь заявление установленной формы можно подать в любое время в уполномоченный орган — министерство кадровой политики. Форма заявления и перечень необходимых документов размещены на официальном сайте ведомства.

Претендовать на включение в реестр смогут предприниматели, получившие в федеральном ЭКГ-рейтинге не менее 91 балла — для юридических лиц и не менее 101 балла — для индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, заявители должны соответствовать региональным критериям благонадежности, социальной и экологической ответственности. В частности, речь идет о реализации корпоративных программ целевого обучения в вузах и учреждениях СПО, расположенных на территории Нижегородской области, предоставлении корпоративных социально-демографических мер поддержки работникам, а также о своевременном предоставлении полных и достоверных сведений для регионального кадастра отходов производства и потребления.

Решение о включении в реестр будет принимать Совет по вопросам ответственного ведения бизнеса под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Предприниматели, включенные в реестр, смогут претендовать на меры поддержки, предусмотренные законом Нижегородской области "О развитии ответственного ведения бизнеса в Нижегородской области". В их числе — содействие в первоочередном рассмотрении обращений ресурсоснабжающими организациями, урегулирование споров с исполнительными органами власти в досудебном порядке, предоставление налоговых льгот и субсидий из областного бюджета и другие меры.

