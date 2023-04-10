Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Программа газификации на 2021-2025 гг. в Нижегородской области
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2023 10:08  [62] Нижегородцы могут пожертвовать свои книги и учебники для жителей Харцызска
16 апреля 2023 09:45  [75] Олег Лавричев: "Воскресение Христово объединяет нас, вселяя веру в добро и справедливость"
16 апреля 2023 09:30  [89] Юрий Шалабаев: "История Нижнего Новгорода на протяжении многих веков связана с православием"
16 апреля 2023 09:05  [90] Глеб Никитин: "Пасха соединила в себе народные традиции многих столетий"
15 апреля 2023 16:19  [230] Проект нижегородского планетария победил на конкурсе "Музей 4.0"
15 апреля 2023 16:09  [279] Занятия "Разговоры о важном" на тему "День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками" пройдут в российских школах
15 апреля 2023 14:50  [293] Литургия прошла в Спасском Староярмарочном соборе Нижнего Новгорода 14 апреля
15 апреля 2023 13:57  [277] Ливневую канализацию отремонтировали на улице Рождественской в Нижнем Новгороде
15 апреля 2023 12:18  [269] Свыше 300 куличей передано проходящим лечение в нижегородском госпитале военнослужащим
15 апреля 2023 11:43  [297] Территориальный фонд ОМС направит более 350 млн рублей на закупку медоборудования и повышение квалификации врачей
Общество

Юрий Шалабаев: "История Нижнего Новгорода на протяжении многих веков связана с православием"

16 апреля 2023 09:30  [89] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с праздником Светлого Христова Воскресения.

"Этот день символизирует возрождение и обновление, весь мир наполняется теплом и светом.

История Нижнего Новгорода на протяжении многих веков связана с православием. В городе множество красивых монастырей и храмов. Вокруг них благоустраиваются ухоженные парки, которые любят многие горожане. Прогуливаясь по этим живописным местам, можно забыть о суете городской жизни и насладиться красотой природы. Во время светлого праздника Пасхи там царит особая благодатная атмосфера, которая поможет найти внутреннюю гармонию и покой.

Я желаю всем нижегородцам, чтобы ваши дома были наполнены радостью и уютом, а сердца - душевным спокойствием. Пусть этот день принесет вам и вашим близким благополучие и любовь!" - говорится в поздравлении.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пасха Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph