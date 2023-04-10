Юрий Шалабаев: "История Нижнего Новгорода на протяжении многих веков связана с православием" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с праздником Светлого Христова Воскресения.

"Этот день символизирует возрождение и обновление, весь мир наполняется теплом и светом.

История Нижнего Новгорода на протяжении многих веков связана с православием. В городе множество красивых монастырей и храмов. Вокруг них благоустраиваются ухоженные парки, которые любят многие горожане. Прогуливаясь по этим живописным местам, можно забыть о суете городской жизни и насладиться красотой природы. Во время светлого праздника Пасхи там царит особая благодатная атмосфера, которая поможет найти внутреннюю гармонию и покой.

Я желаю всем нижегородцам, чтобы ваши дома были наполнены радостью и уютом, а сердца - душевным спокойствием. Пусть этот день принесет вам и вашим близким благополучие и любовь!" - говорится в поздравлении.