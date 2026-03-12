Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
12 марта 2026 11:27
Умные часы и ноутбуки: как нижегородцы готовились к праздникам
12 марта 2026 11:26
Каток "Катушка" закрылся в Автозаводском парке
12 марта 2026 11:08
АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело профориентационную встречу со школьниками Нижнего Новгорода
12 марта 2026 11:07
Нижегородцы могут записаться на диспансеризацию через портал "Госуслуги"
12 марта 2026 10:56
Сервисы оплаты проезда в Нижнем Новгороде доступны при ограничениях интернета
12 марта 2026 10:40
Нижегородцев просят помочь в поиске родственников погибших военнопленных
12 марта 2026 10:28
Рак гортани обнаружили у нижегородского вейпера
12 марта 2026 10:20
Студентка НИУ Президентской академии взяла бронзу на Всероссийской олимпиаде по праву
12 марта 2026 10:11
Рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задерживают почти на сутки
12 марта 2026 10:05
Бесплатные вакцины от рака могут стать доступны нижегородцам по ОМС в 2026 году
Общество

Каток "Катушка" закрылся в Автозаводском парке

12 марта 2026 11:26 Общество
Каток Катушка закрылся в Автозаводском парке

Фото: дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода

Каток "Катушка" на "сухом" озере в Автозаводском парке завершает работу из-за потепления. Вместе с ледовой площадкой закрываются и горки. Об этом сообщили в дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода. 

При этом в парке продолжают работать городки аттракционов "Чиполлино" и "Ретропарк".

"с наступлением стабильной весенней погоды, их режим работы станет длиннее", - добавили в дирекции. 

Ранее в марте также завершили сезон катки в парках "Швейцария", имени 1 Мая и "Дубки".

Теги:
Каток Парки
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных