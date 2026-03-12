Каток "Катушка" закрылся в Автозаводском парке Общество

Фото: дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода

Каток "Катушка" на "сухом" озере в Автозаводском парке завершает работу из-за потепления. Вместе с ледовой площадкой закрываются и горки. Об этом сообщили в дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода.

При этом в парке продолжают работать городки аттракционов "Чиполлино" и "Ретропарк".

"с наступлением стабильной весенней погоды, их режим работы станет длиннее", - добавили в дирекции.

Ранее в марте также завершили сезон катки в парках "Швейцария", имени 1 Мая и "Дубки".