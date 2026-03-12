АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело профориентационную встречу со школьниками Нижнего Новгорода Общество

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

АО «Транснефть – Верхняя Волга» совместно с Канашским транспортно-энергетическим техникумом (КанТЭТ) провело профориентационное мероприятие для старшеклассников из школ №19 и №29 Нижнего Новгорода. Встреча была направлена на популяризацию инженерных и рабочих специальностей, востребованных в топливно-энергетическом комплексе.

Предприятие и техникум связывают партнерские отношения в рамках системы подготовки кадров. КанТЭТ является одним из учебных заведений, с которыми компания сотрудничает по программе корпоративного обучения.

В мероприятии приняли участие специалист группы по подготовке и обучению персонала отдела кадров АО «Транснефть – Верхняя Волга» Александра Богачайко, а также представители техникума — заместитель директора по учебной работе Алена Павлова и заместитель директора по дополнительному профессиональному образованию Сергей Рассказов.

Представитель компании рассказала о возможности получения направления на обучение в КанТЭТ для выпускников 9 классов и возможности заключения договора о корпоративном обучении для выпускников 11 классов, которое позволяет абитуриенту поступить в техникум по направлению предприятия с получением стипендии, прохождением практики и последующим гарантированным трудоустройством.

Также на встрече школьникам показали корпоративный фильм об учебном центре, рассказали о возможности поступления, кадровой политике, социальных гарантиях для сотрудников, о требованиях к кандидатам и перспективах карьерного роста в организации.

Привлечение молодежи на производство, расширение кадрового резерва для АО «Транснефть – Верхняя Волга» было и остается одним из приоритетов.