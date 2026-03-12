Завершается строительство перехода между корпусами канавинской школы №168 Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В школе №168 имени И.И. Лабузы на улице Путейской в Канавине почти завершили строительство перехода между основным и дополнительным корпусами. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капремонта.

Переход соединит два здания учебного заведения. Заказчиком работ выступало муниципальное учреждение "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода".

На реализацию проекта планировалось направить 12,9 млн рублей. Затем цена контракта увеличилась до 13,5 млн рублей. Завершить строительство перехода должны были до 30 сентября 2025 года.

Напомним, новый корпус школы начали возводить еще в 2017 году. Сроки реализации проекта неоднократно переносились из-за смены проектировщиков и подрядных организаций. В итоге дополнительное здание было введено в эксплуатацию в 2023 году, а учебный процесс в нем стартовал в сентябре того же года.

