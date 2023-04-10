Ливневую канализацию отремонтировали на улице Рождественской в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на улице Рождественской завершен капремонт ливневой канализации.
В том числе произведена замена водоотводных лотков.
Как сообщил мэр Юрий Шалабаев, работы на данной территории выполнялись более 10 лет назад. Последнее время, когда шли сильные дожди, система не справлялась с осадками в поной мере.
В рамках месячника по благоустройству было организовано комиссионное обследование. Выявлено неудовлетворительное состояние нескольких участков. В итоге было принято решение о ремонте от площади Народного единства до Благовещенской площади.
"Благоустройство подрядчик тоже восстановил", - написал в телеграм-канале глава города.
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