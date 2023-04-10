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Общество

Ливневую канализацию отремонтировали на улице Рождественской в Нижнем Новгороде

15 апреля 2023 13:57  [75] Общество

В Нижнем Новгороде на улице Рождественской завершен капремонт ливневой канализации.

В том числе произведена замена водоотводных лотков.

Как сообщил мэр Юрий Шалабаев, работы на данной территории выполнялись более 10 лет назад. Последнее время, когда шли сильные дожди, система не справлялась с осадками в поной мере.

В рамках месячника по благоустройству было организовано комиссионное обследование.  Выявлено неудовлетворительное состояние нескольких участков. В итоге было принято решение о ремонте от площади Народного единства до Благовещенской площади.

"Благоустройство подрядчик тоже восстановил", - написал в телеграм-канале глава города.

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Теги:
ЖКХ Ремонтные работы
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