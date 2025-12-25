Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

Нижегородская область направила крупную партию помощи бойцам в зону СВО

25 декабря 2025 13:22 Общество
Нижегородская область направила крупную партию помощи бойцам в зону СВО

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

В зону проведения специальной военной операции отправлен очередной гуманитарный конвой, сформированный при поддержке правительства Нижегородской области. В состав груза вошли автомобили и более 40 тонн вещей первой необходимости, собранных по запросам военнослужащих.

В отправке приняли участие заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев, министр социальной политики Игорь Седых, глава Дома народного единства Роман Кошелев, а также бойцы из группировки "БАРС" и 96-й отдельной Нижегородской разведывательной бригады.

"Мы стараемся реагировать на конкретные просьбы бойцов. На этот раз передали автомобили, которые крайне востребованы на передовой, а также обмундирование, средства связи и бытовые принадлежности. За машинами приехали сами военнослужащие, и у нас была возможность обсудить с ними важные вопросы. Через них передали поздравления с наступающим Новым годом всем нижегородцам на фронте. Настроение у ребят боевое — это главное. Мы гордимся нашими защитниками", — отметил Андрей Гнеушев.

В рамках этой же инициативы сотрудники НИУ Президентской академии передали в зону СВО квадрокоптер Mavic 3T. Его приобрели специально по запросу одного из сотрудников вуза, мобилизованного в 2022 году.

"Наш коллега рассказал о нуждах своей части, и преподаватели с рядовыми сотрудниками откликнулись. Благодаря поддержке Дома народного единства мы смогли приобрести дрон нужной модификации. Надеемся, что он поможет сохранить жизни — и нашего сотрудника, и его сослуживцев. Мы ждем его домой с Победой", — сказала директор института Екатерина Лебедева.

С начала 2025 года Нижегородский институт управления направил уже более 12 тонн гуманитарной помощи жителям новых территорий. Совместный груз от правительства области и вуза будет доставлен в 16 воинских частей, расположенных в ДНР, ЛНР, Херсонской области, а также в прифронтовой госпиталь. Поставки планируется завершить до наступления Нового года.

Нижегородская область продолжает системную поддержку участников СВО. На сегодняшний день в зону боевых действий отправлено более 770 гуманитарных конвоев. Общий объем помощи превысил 4 850 тонн. Также передано свыше 310 единиц транспорта. Все поставки формируются на основе заявок от воинских частей — уже обработано 3 440 обращений.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
гуманитарная помощь Екатерина Лебедева СВО
