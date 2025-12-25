Историческую электричку хотят запустить из Нижнего Новгорода в Простоквашино

Фото:
Из Нижнего Новгорода в деревню Простоквашино планируют запустить туристическую электричку, стилизованную под поезд 1970-х годов (именно на таком ехал Дядя Фёдор в знаменитом мультфильме). Об этом сообщает "Комсомольская правда - Нижний Новгород".
Утверждается, что специалисты уже занимаются реставрацией подвижного состава, чтобы максимально воссоздать атмосферу советской электрички: деревянные скамейки, характерный интерьер и оформление.
Простоквашино — реальная деревня, расположенная в Тонкинском районе Нижегородской области, примерно в 200 км от областного центра. Это место пользуется популярностью среди путешественников, особенно среди семей с детьми, вдохновлённых мультфильмом.
Напомним, что Фонд помощи нижегородской деревне Простоквашино хотят создать в регионе. Также сообщалось, что на развитие инфраструктуры Простоквашино направят 5 млн рублей.
