Общество

Историческую электричку хотят запустить из Нижнего Новгорода в Простоквашино

25 декабря 2025 13:18 Общество
Историческую электричку хотят запустить из Нижнего Новгорода в Простоквашино

Фото: Александр Воложанин

Из Нижнего Новгорода в деревню Простоквашино планируют запустить туристическую электричку, стилизованную под поезд 1970-х годов (именно на таком ехал Дядя Фёдор в знаменитом мультфильме). Об этом сообщает "Комсомольская правда - Нижний Новгород". 

Утверждается, что специалисты уже занимаются реставрацией подвижного состава, чтобы максимально воссоздать атмосферу советской электрички: деревянные скамейки, характерный интерьер и оформление.

Простоквашино — реальная деревня, расположенная в Тонкинском районе Нижегородской области, примерно в 200 км от областного центра. Это место пользуется популярностью среди путешественников, особенно среди семей с детьми, вдохновлённых мультфильмом.

Напомним, что Фонд помощи нижегородской деревне Простоквашино хотят создать в регионе. Также сообщалось, что на развитие инфраструктуры Простоквашино направят 5 млн рублей.

Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
