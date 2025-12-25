Движение по мосту через Тешу в Навашинском округе будут временно перекрывать

Фото:
Движение по временному мосту через реку Теша в Навашинском округе будут временно перекрывать 25 и 26 декабря из-за ремонта. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
По его данным, на мосту, расположенном на участке региональной трассы 22К-0125 Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород, выявлены повреждения железобетонных плит, причиной которых стал проезд транспорта, превышающего допустимую нагрузку на ось.
Для обеспечения безопасной эксплуатации моста специалисты приступили к замене поврежденных элементов.
Ремонтные работы запланированы на 25 и 26 декабря 2025 года. В эти дни движение по временному мосту будет перекрыто в три временных интервала: с 11:00 до 12:30, с 13:00 до 14:30 и с 15:00 до 16:30.
Водителям рекомендуется учитывать график ограничений при планировании маршрутов.
Ранее сообщалось, что подрядчик приступил к следующему этапу восстановления наплавного моста через реку Ока в Павловском округе, поврежденного из-за сильного ледохода в ночь на 15 декабря.
