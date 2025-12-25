119 нижегородцев-ветеранов Великой Отечественной войны получат новогодние подарки

Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
25 декабря 2025 12:02 Общество
Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

119 нижегородцев — ветеранов Великой Отечественной войны получат новогодние поздравления и подарки. Ежегодно инициаторами и организаторами акции выступают региональное отделение «Единой России» и нижегородское отделение «Волонтеров Победы». 

Чтобы передать добрые пожелания и выразить глубокую благодарность за личный вклад в великую Победу и подвиг всего поколения активисты партии, депутаты и волонтеры посетят каждого фронтовика.

«Каждая встреча с фронтовиком — это урок мужества и верности Родине. Мы обязаны сохранить эту связь поколений и делать всё, чтобы наши герои были окружены вниманием и заботой не только в праздники, но и каждый день. Эта акция — наш скромный, но важный жест уважения к тем, кто отстоял будущее нашей страны. Поздравляя ветеранов, мы напоминаем себе и всем нижегородцам о ценности мира и о том, кому мы им обязаны», — подчеркнул руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Первым поздравления с наступающим 2026 годом принял Вазген Григорьевич Оганесян из Нижнего Новгорода. В начале Великой Отечественной войны он был подростком и работал в тылу. Позже Вазгена Григорьевича призвали в армию: сначала определили в сапёрную роту, затем в пограничные войска. После войны до 1972 года он работал в России и Армении. Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «Ветеран труда». В 2025 году Вазген Оганесян впервые побывал на Параде Победы на Красной площади. Ветерана сопровождали волонтёры и внучка.

«Старт международной акции «С Новым годом, ветеран!» — это всегда особое событие. Для нас, «Волонтёров Победы», огромная честь быть частью большой семьи добровольцев, которая в новогодние дни лично приходит в гости к героям, чтобы сказать «спасибо» за их подвиг. Зажечь огонёк в их глазах, увидеть улыбку и пожать родную руку — это бесценно. Это и есть настоящий дух Нового года — дух единства, добра и бесконечной благодарности», — поделилась руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Ветеран воспитал пятерых детей. Сейчас у Вазгена Григорьевича 11 внуков и 17 правнуков. Большая семья разбросана по всему миру, но несмотря ни на что, все поддерживают тесную связь с родиной и любимым дедом и прадедом.

В свои почтенные 99 лет Вазген Григорьевич полон энергии. Он активно участвует во встречах с молодежью и ведёт социально активный образ жизни. С энтузиазмом ветеран принял и визит волонтеров. Дед Мороз со Снегурочкой создали праздничное зимнее настроение. А дуэт солистки и гармониста исполнил для Вазгена Григорьевича популярные новогодние песни и любимые музыкальные композиции ветерана.

«Мне очень приятно, что столько людей пришли меня поздравить и подарить такие замечательные подарки! Это значит, что нас помнят и уважают. От себя я бы хотел также пожелать счастья в Новом году и победы нашим ребятам на СВО! Очень хотелось бы дожить и своими глазами увидеть этот праздник», — сказал Вазген Оганесян.

Акция «С Новым годом, ветеран!» в Нижнем Новгороде и Нижегородской области стартовала 24 декабря и продлится до конца месяца.
 

