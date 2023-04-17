"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
17 апреля 2023 11:24  [83] Новый онлайн-сервис для предпринимателей запущен на "Портале КДН" Нижегородской области
14 апреля 2023 12:53  [655] Земельные участки под 10 инвестпроектов стоимостью около 2 млрд рублей выделены в Нижегородской области
13 апреля 2023 18:56  [580] Новая линия по производству присадок для моторных масел открылась в Дзержинске
13 апреля 2023 18:10  [591] Территорию ТОСЭР "Саров" в Нижегородской области планируется увеличить почти в два раза
13 апреля 2023 17:36  [688] Московские студенты будут проходить практику в НИЦ ЛУКОЙЛа в Нижегородской области
13 апреля 2023 10:24  [373] МегаФон разогнал мобильный интернет в южном пригороде Нижнего Новгорода
12 апреля 2023 15:22  [298] "Ростелеком" представил в Нижнем Новгороде "Витрину цифровой рекламы"
12 апреля 2023 12:51  [404] Арбитражный суд Нижегородской области отказал группе ГАЗ в аресте российских активов Volkswagen
12 апреля 2023 11:55  [339] МегаФон впервые внедрил систему цифрового экологического мониторинга за рубежом
11 апреля 2023 17:40  [441] Еще четыре компании присоединились к нижегородскому ИНТЦ "Квантовая долина"
Бизнес

Новый онлайн-сервис для предпринимателей запущен на "Портале КДН" Нижегородской области

17 апреля 2023 11:24  [83] Бизнес

Нижегородские предприниматели получили возможность в режиме онлайн задать вопрос и получить ответ при помощи нового онлайн-сервиса "Центр консультаций" на "Портале контрольно-надзорной деятельности" Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Специалисты региональных контрольных органов и консалтинговые организации смогут в режиме реального времени дать консультацию предпринимателям по различным вопросам, связанным с веденим бизнеса.

"По поручению президента Владимира Путина в 2023 году продолжает действовать режим отмены плановых проверок бизнеса. В марте он был продлен до 2030 года. При этом в определенных сферах проверки остаются*, и нам важно сделать процесс подготовки к ним максимально удобным для предпринимателей. Записаться на консультацию можно как на портале, так и через одноименное мобильное приложение. По итогам консультаций бизнес сможет поставить оценку консалтинговой компании или органу контроля", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.    

Онлайн-сервис создан министерством экономического развития и инвестиций региона.  На сайте доступен календарь записи и указаны направления, по которым специалисты смогут ответить на вопросы предпринимателей.

"Эта работа проводится для профилактики нарушений, которые являются предметом контроля региональных органов власти. Расширение правовой грамотности предпринимателей, соблюдение основных требований позволит снизить количество контрольных мероприятий и административную нагрузку в целом", - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Напомним, ранее в Нижегородской области был запущен сервис "Электронный инспектор", который позволяет бизнесу пройти анонимное самообследование на соблюдение обязательных требований. По итогам конкурса  Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" он вошел в топ-100 лучших проектов для предпринимателей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph