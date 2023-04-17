Новый онлайн-сервис для предпринимателей запущен на "Портале КДН" Нижегородской области Бизнес

Нижегородские предприниматели получили возможность в режиме онлайн задать вопрос и получить ответ при помощи нового онлайн-сервиса "Центр консультаций" на "Портале контрольно-надзорной деятельности" Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Специалисты региональных контрольных органов и консалтинговые организации смогут в режиме реального времени дать консультацию предпринимателям по различным вопросам, связанным с веденим бизнеса.

"По поручению президента Владимира Путина в 2023 году продолжает действовать режим отмены плановых проверок бизнеса. В марте он был продлен до 2030 года. При этом в определенных сферах проверки остаются*, и нам важно сделать процесс подготовки к ним максимально удобным для предпринимателей. Записаться на консультацию можно как на портале, так и через одноименное мобильное приложение. По итогам консультаций бизнес сможет поставить оценку консалтинговой компании или органу контроля", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Онлайн-сервис создан министерством экономического развития и инвестиций региона. На сайте доступен календарь записи и указаны направления, по которым специалисты смогут ответить на вопросы предпринимателей.

"Эта работа проводится для профилактики нарушений, которые являются предметом контроля региональных органов власти. Расширение правовой грамотности предпринимателей, соблюдение основных требований позволит снизить количество контрольных мероприятий и административную нагрузку в целом", - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Напомним, ранее в Нижегородской области был запущен сервис "Электронный инспектор", который позволяет бизнесу пройти анонимное самообследование на соблюдение обязательных требований. По итогам конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" он вошел в топ-100 лучших проектов для предпринимателей.