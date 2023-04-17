Дороги и ограждения продолжают очищать от грязи в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дороги и ограждения продолжают очищать от грязи в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, в Автозаводском районе в выходные провели мойку остановочных павильонов на пр. Кирова, ул. Комсомольская, в микрорайоне "Юг" и других территориях. Идет процесс мойки и окраски урн на пр. Бусыгина, Южном шоссе, ул. Ореховской, Толбухина и др. Также продолжаются работы по ремонту автомобильных дорог на ул. Сазанова, Патриотов, Бурденко, Янки Купалы, Мельникова и др. Газоны очищают от мусора на ул. Дружаева, Героя Поющева, Лоскутова и др. Отремонтировано почти 100 метров ограждений безопасности и шумозащитных экранов на пр. Ленина, пр. Молодежный, пр. Октября. На ул. Мельникова подрядная организация вывозит мусор после субботника. "В ежедневном режиме продолжается наведение порядка на всех благоустроенных общественных пространствах: сбор мусора с газонов, мойка пешеходных тротуаров и другие виды работ. На придомовых территориях на ул. Львовская, 10; Спутника, 42; пр.Бусыгина, 34 и по другим адресам управляющие компании выполняют ремонт детских площадок", - сообщил глава района Александр Нагин.

Глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев сообщил, что в выходные дорожные рабочие мыли тротуары и остановки на улицах Варварская, Рождественская и Нижне-Волжской набережной. Также проводились работы по очистке прибордюрной полосы на улицах Фруктовой, Ошарской, Богдановича, Сергиевской, Композитора Касьянова и др. "Уборка улично-дорожной сети - проезжей части, тротуаров и остановок общественного транспорта производится в ежедневном режиме. Активные жители тоже помогают в наведении порядка на территории района. В прошедшие выходные прошло сразу два субботника - на улицах Германа Лопатина и Бринского", - рассказал Алексей Рыболовлев.

В Приокском районе подрядные организации в прошедшие выходные, помимо уборки прибордюрных полос и сбора мусора, занимались покраской и мойкой ограждений безопасности, например, на проспекте Гагарина и улице Арсеньева. Подобные работы проводились и с остановками общественного транспорта. Как отметил глава района Михаил Шатилов, дорожники были задействованы на укладке асфальта на улице Ларина, а также на очистке проспекта Гагарина и улицы Сахарова. "Сегодня в рамках месячника по благоустройству чистим улицы Сурикова, Терешковой, Суриковский и Тропининский микрорайоны. Видно, что район с каждым днем становится чище. Кроме того, продолжаем работу на общественных пространствах, например, на детской площадке в Дубенках накануне покрасили деревянное ограждение", - отметил он.

"Днём 17 апреля дорожные бригады очищают прибордюрные полосы на участках улиц Ужгородской, Рубинчика, Зайцева, Победной, пер. Союзного, разворотного кольца на ул. Дубравной. На уборке прибордюрных полос задействованы 26 человек. Запланированы работы по мойке и покраске остановочных павильонов на улицах Баренца, Коновалова, Гаугеля и пр.Кораблестроителей. Также будет проведен сбор мусора с газонов на бульваре Юбилейном, участках улиц Культуры, Вождей революции, Исполкома, Островского, Коммуны, Федосеенко, Станиславского, Гаугеля, Героев Космоса и других", - сообщила глава Сормовского района Светлана Горбунова.

Как рассказал глава Московского района Владимир Кропотин, в минувшие выходные рабочие приступили к работам по асфальтировке дорожного покрытия на улице Чаадаева, 20а-5б, Московском шоссе, 159. "Продолжаются работы по очистке остановочных павильонов и вывозу мусора из урн в пос. Левинка, на улицах Народная, Куйбышева, Чаадаева, Мирошникова, Бурнаковская, проспекте Героев, на Московском и Сормовском шоссе, а также запланирована покраска остановочных павильонов на Московском шоссе", - уточнил глава района.

"Обслуживающая организация уже приступила к очистке остановочных павильонов в рамках месячника по благоустройству. Рабочие осуществляют сбор мусора на прилегающей к ним территории. У нас в планах до конца месячника привести в порядок 58 остановок, часть из которых уже в нормативе. На этой неделе запланировали начать работы по очистке остановочных павильонов, расположенных на ул. Бекетова. Отмечу, что продолжается очистка прибордюрной полосы дорог по улицам Полтавской, Белинского, Ванеева и 60-летия Октября. Сегодня специалисты РЭДа красят, моют и ремонтируют ограждение безопасности на Молитовском мосту, а также урны на ул. Ванеева , Артельной", - сообщил глава Советского района Александр Иванов.

На улично-дорожной сети Ленинского района по улицам Космонавта Комарова, Памирской, бульваре Заречный и на тротуарах по проспекту Ленина ведутся работы по очистке прибордюрной полосы. "Покраска остановочных павильонов и урн запланирована на улице Удмуртской. Продолжаются работы по сбору мусора на проспекте Ленина, улицах Новикова-Прибоя, Июльских Дней, Комсомольском шоссе и Комсомольской площади, а также на детских игровых площадках и общественных пространствах", - сказал глава Ленинского района Александр Кулагин.

Как отметил глава Канавинского района Олег Алешин, в выходные дни уборка тротуаров, остановочных павильонов, прибордюрных полос, мойка бортового камня, погрузка и вывоз смета проходили на улицах Гордеевской, Карла Маркса, Бетанкура, Пролетарской, Марата, Советской, Кузбасской. Также сотрудниками домоуправляющей компании совместно с жителями были проведены субботники по адресам: Тонкинская, 17, Должанская, 9, Сергея Акимова, 13, Лесной городок,2а, проспект Ленина,9.

Ранее сообщалось, что общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 22 апреля. Напомним также, что дорожные рабочие осуществляют мойку дорог в Нижнем Новгороде в рамках месячника.