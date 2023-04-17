Производство геотекстиля на нижегородском предприятии увеличено на треть благодаря бережливым технологиям Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Производство геотекстиля на нижегородском предприятии ГК GeoSM увеличено на треть благодаря бережливым технологиям.

Как рассказал министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов, при помощи специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) выработка продукции выросла на 15%.

По данным нижегородского Минпрома, предприятие активно наращивает производство и экспортирует свою продукцию: это материалы для дорожного строительства и укрепления склонов.

Руководитель РЦК Роман Рензин сообщил, что эксперты центра помогли сократить временные потери и наладить стандартизацию выпуска готовой продукции. В частности, сотрудников геотекстильного производства обучили бережливым технологиям, помогли организовать новую систему рабочих мест, разработали правила обращения с оборудованием и хранения продукции.

"Нам было важно сохранить высокое качество и скорость исполнения заказов при увеличении заявок на нашу продукцию. Ранее мы уже внедряли собственную систему оптимизации производства, но эксперты предложили более глубоко упорядочить работу, шаг за шагом, и нашли наши скрытые резервы", - подчеркнул директор производства ГК GeoSM Сергей Возжев.

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства.

Ранее сообщалось, что нижегородский производитель бытовой и строительной химии будет работать по принципу бережливых технологий.