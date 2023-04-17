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Культура и отдых

Концерт "Россини. Путешествие из Венеции в Неаполь" состоится в Пакгаузах на Стрелке 21 апреля

19 апреля 2023 12:22  [84] Культура и отдых

Концерт "Россини. Путешествие в Неаполь" состоится 21 апреля в Пакгаузах на Стрелке в Нижнем Новгороде.

Солисты нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина, в частности. представят такие произведения, как "Карнавал в Венеции", "Венецианская регата", "Прогулка в Гондоле", "Неаполитанская тарантелла" и множество других упоительных композиций, которые так живо и точно передают настроение и колорит Италии, от романтичной и загадочной Венеции до суетливого и знойного Неаполя!

Гениальный Россини, гурман, весельчак и ценитель жизни во всем ее многообразии, автор всеми любимого "Севильского цирюльника", откроется для публики с новой, "не оперной" стороны. Его вокальные и инструментальные миниатюры порадуют слушателей ощущением той самой dolce vita, за которую все так любят Италию и музыку Барокко.

В этот вечер на сцене выступят блистательные Анастасия Джилас (сопрано), Ирина Котова (сопрано), Яна Дьякова (меццо-сопрано), Наталия Ляскова (меццо-сопрано), Сергей Годин (тенор), Владимир Куклев (тенор), Максим Орлов (бас) и Сергей Чепурко (бас) и Ирина Шведчикова (фортепиано).

Купить билет в концертный зал "Пакгаузы на Стрелке" можно в кассе театра оперы и балета им. Пушкина или на сайте: https://operann.ru/puteshestvie-iz-venecii-v-neapol?afisha_id=480. Билеты от 500 руб.

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Теги:
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