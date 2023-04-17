Политологи и военкоры в России стали массово получать посылки с гипсовыми статуэтками

Политологи и военные корреспонденты в России стали массово получать посылки с находящимися внутри гипсовыми статуэтками, сообщают "Народные Новости".
Так, доктор военных наук Константин Сивков после получения подозрительной посылки обратился в полицию.
По данным правоохранительных органов, такие же послания получили еще ряд военных экспертов, в том числе известный российский публицист Владислав Шурыгин.
Отправителем посылок значится руководитель компании из Ульяновска по производству гипсовых изделий.
Полицейские не нашли взрывчатку в коробке, которая была адресована Константину Сивкову. Эксперт полагает, что за данной рассылкой стоят ГУР Украины и СБУ.
Напомним, что военкор Владлен Татарский ранее погиб в результате теракта в Санкт-Петербурге.
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