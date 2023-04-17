Политологи и военкоры в России стали массово получать посылки с гипсовыми статуэтками Политика

Политологи и военные корреспонденты в России стали массово получать посылки с находящимися внутри гипсовыми статуэтками, сообщают "Народные Новости".

Так, доктор военных наук Константин Сивков после получения подозрительной посылки обратился в полицию.

По данным правоохранительных органов, такие же послания получили еще ряд военных экспертов, в том числе известный российский публицист Владислав Шурыгин.

Отправителем посылок значится руководитель компании из Ульяновска по производству гипсовых изделий.

Полицейские не нашли взрывчатку в коробке, которая была адресована Константину Сивкову. Эксперт полагает, что за данной рассылкой стоят ГУР Украины и СБУ.

Напомним, что военкор Владлен Татарский ранее погиб в результате теракта в Санкт-Петербурге.