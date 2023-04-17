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Политика

Политологи и военкоры в России стали массово получать посылки с гипсовыми статуэтками

19 апреля 2023 18:42  [85] Политика

Политологи и военные корреспонденты в России стали массово получать посылки с находящимися внутри гипсовыми статуэтками, сообщают "Народные Новости".

Так, доктор военных наук Константин Сивков после получения подозрительной посылки обратился в полицию.

По данным правоохранительных органов, такие же послания получили еще ряд военных экспертов, в том числе известный российский публицист Владислав Шурыгин.

Отправителем посылок значится руководитель компании из Ульяновска по производству гипсовых изделий.

Полицейские не нашли взрывчатку в коробке, которая была адресована Константину Сивкову. Эксперт полагает, что за данной рассылкой стоят ГУР Украины и СБУ. 

Напомним, что военкор Владлен Татарский ранее погиб в результате теракта в Санкт-Петербурге.

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