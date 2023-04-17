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Политика

Артем Кавинов: "Задачи, которые нам поставили командиры и бойцы на Кременном направлении, выполнили, готовим следующий конвой!"

20 апреля 2023 17:15  [105] Политика
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Депутат фракции "Единой России" в Госдуме РФ Артем Кавинов вернулся из очередной командировки на Донбасс. 

"Почти месяц мы готовились к решению задач, которые нам поставили на Кременном направлении командиры, бойцы-нижегородцы и их сослуживцы во время наших встреч. Особенностями локаций подразделений, стоящими задачами и была "продиктована" ожидаемая от нас помощь, - рассказал Артем Кавинов. - Подготовленный для полного бездорожья и максимально усиленный "Урал-Водовоз" на 8,5 кубов под питьевую воду закрыл одну из проблем для нескольких сотен военнослужащих. До этого была только бутилированная вода". 

Также в военные подразделения с очередным конвоем были доставлены техника, запчасти и мобильная баня. 

"Для подразделения, раскиданного малыми группами по достаточно большой территории, стоял вопрос мобильной бани. Нестандартное решение увидели у вятских байкеров. Усовершенствовали подход, "добавили", "усилили", подняли почти на метр. Как результат - ПАЗ-баня уехала к нашим. В крупное подразделение, где несколько сотен нижегородцев и автопарк из нескольких десятков "Соболей" нуждались в серьезных запчастях, привезли все по запросу, и даже больше! Взамен раздавленной танком машины доставили новую, со всем необходимым для "военной работы", - сообщил депутат. 

Кроме того, Артем Кавинов провел ряд встреч с разведчиками, саперами: "90% из них - нижегородцы. Перед командой стоят сложные задачи. Взял в проработку все запросы, имеющие, безусловно, свою специфику. Парни - молодцы. Будем помогать. Часть вопросов уже отработали. Весточки от родителей передал, близким от ребят уже тоже "вернул".

В рамках партийного поручения Артем Кавинов также провел встречи с руководством ряда территорий по новым гуманитарным проектам. 

"24 апреля вместе с президентом федерации хоккея Нижнего Новгорода Дмитрием Дроновым везем команду луганских следж-хоккеистов на Всероссийский спортивный фестиваль в Сочи. Благодаря помощникам Дмитрия, нашему думскому комитету и общим усилиям команда уже штурмует первую спортивную высоту. Большое спасибо министру культуры, спорта и молодежной политики ЛНР Дмитрию Сидорову за помощь. Надеемся на поддержку болельщиков", - поделился планами Артем Кавинов.

В завершение поездки депутат передал благодарность всем, кто помог с организацией и доставкой очередного конвоя. 

«Искренние слова благодарности от ребят и командиров всем, кто помог нам с этим конвоем справиться. Наталье Назаровой -  за координацию работы по "Соболям", Анатолию Архипову (типография "РОСТ") и Валерию Антипову - за УРАЛ и ПАЗ, а команде Сергея Желтова -  за подготовку этой техники к военным "нагрузкам", отличную команду ребят-штурманов, которые перегоняли технику аж до Старобельска! Дальше сам с военными доставили все до адресатов. Нашему постоянному соработнику Александру Шаронову.  Друзьям из "Доброго завтра" - за медикаменты, антисептики, предметы личной гигиены и белье.  А детишкам -  за чудесные рисунки! Руководству Павловского округа - за отзывчивость, генералу Водолацкому - за помощь на "границе". Дому народного единства - за возвращение всех водителей конвоя на Родину!", - отметил Артем Кавинов.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на освобожденных территориях.

Региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. С февраля прошлого года депутаты, активисты вместе с партнерами отправили сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов.

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Теги:
Артём Кавинов Донбасс Единая Россия
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