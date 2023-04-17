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Общество

Более 20 фонтанов планируют запустить в Нижнем Новгороде с 1 мая

21 апреля 2023 11:15  [78] Общество
Фото: Нижегородский водоканал

Фото: Нижегородский водоканал

В Нижнем Новгороде с 1 мая планируется запустить в работу 21 фонтан. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По данным мэра, в Автозаводском районе будет работать один фонтан на ул. Лоскутова.

Четыре фонтана заработают в Канавинском районе (сквер им. Чкалова, сквер у ДК Ленина, сквер Канавинский и ул. Сергея Есенина, 10).

Также четыре фонтана планируются к включению в Нижегородском районе (пл. Минина и Пожарского, Нижне-Волжская набережная, сквер Черный пруд и сквер им. Маркина).

Шесть фонтанов запустят в Сормове (комплекс из пяти фонтанов в сквере на ул. Никитины Рыбакова, в сквере на пл. Буревестник).

Один фонтан включат в Ленинском районе у гостиницы "Заречная".

Три фонтана включат в Московском районе (сквер им. Грабина, сквер им. Люкина и в сквере Авиастроителей).

Два фонтана планируется запустить в Советском районе (на ул Маршала Рокоссовского и в сквере 65-летия Победы).

Глава города также уточнил, что центральный фонтан на пл. Минина и Пожарского будет запущен уже 28 апреля.

Ранее сообщалось, что фонтаны в нижегородском парке "Швейцария" планируется запустить 1 мая.

 

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Теги:
Фонтаны Юрий Шалабаев
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