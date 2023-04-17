Восстановление мемориала началось в рабочем поселке Тонкино Общество

Фото: администрация Тонкинского муниципального округа

Восстановление памятника воинам Великой Отечественной войны стартовало в поселке Тонкино. Об этом сообщили в администрации Тонкинского муниципального округа.

Согласно информации, в настоящее время выполняется окраска металлокаркаса, а также идет заливка бетоном постамента.

Как сообщалось ранее, памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в рабочем поселке Тонкино будет восстановлен к 9 Мая. По поручению заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева правительством региона проводится проверка в связи с сообщениями о ненадлежащем состоянии мемориала в поселке Тонкино.