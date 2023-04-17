Бесплатные спортивные тренировки стартовали в парках Нижнего Новгорода Спорт

В Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода сообщили о старте бесплатных спортивных тренировок в парках Станкозавода, "Светлоярский", "Дубки", а также в детском парке им. Я.М. Свердлова.

Занятия будут проводить квалифицированные тренеры по фитнесу, скандинавской ходьбе, боксу и другим видам спорта.

Как отметили организаторы, все тренировки предполагают равномерные нагрузки, поэтому с ними справятся даже новички.

Запись на тренировки ведётся в сообществе Дирекции парков во Вконтакте (в личном сообщении группы или тренеру).

Расписание занятий с 20 по 30 апреля:

Детский парк им. Свердлова - занятия по "северной ходьбе": вторник и четверг в 10:40 - тренер Сергей Шныров, суббота в 11.00 - тренер Надежда Щагвина;

Светлоярский парк - занятия по общей физической подготовке: понедельник, вторник, четверг в 19.00, воскресенье в 18:00 - тренер Оксана Хохлова;

Парк "Дубки"

- площадка для воркаута: фитнес-тренировки - воскресенье в 10:00 без регистрации,

- футбольная площадка: тайский бокс – вторник, четверг в 17:00 - тренер Norik Mamoyan;

Парке Станкозавода в шахматном павильоне: 22 апреля в 13:00 - мастер-класс по шахматам для новичков, сеанс одновременной игры, турниры для всех и бесплатный аквагрим для маленьких шахматистов, без записи.

В Дирекции парков также напомнили о традиционном субботнике "Чисто. Культурно", который пройдёт 29 апреля в парках "Дубки", "Светлоярский" и на втором парковом озере с 11:00 до 14:00. Участников ждут эко-квесты, тематические мастер-классы и множество сюрпризов.