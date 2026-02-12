Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
12 февраля 2026 10:20"Торпедо-Горький" одержал вторую сухую победу подряд
11 февраля 2026 17:26Нападающий "Пари НН" Хуан Боселли продолжит карьеру в "Краснодаре"
11 февраля 2026 09:15Футзалисты "Торпедо" разгромили "Норильский никель"
10 февраля 2026 20:53Нижегородское "Торпедо" уступило "Ладе" со счетом 1:3
10 февраля 2026 13:48Стартовал конкурс социнициатив в рамках благотворительного полумарафона "Беги, герой!"
10 февраля 2026 11:00Хавбек "Пари НН" Валерий Царукян перешел в "Ахмат" на правах аренды
10 февраля 2026 10:37Здание бывшего бассейна "Динамо" введут в эксплуатацию весной 2026 года
10 февраля 2026 09:20Вратарь Дмитрий Шугаев принес "Торпедо-Горький" сухую победу над "Соколом"
09 февраля 2026 18:06Около 400 нижегородцев стали участниками соревнований "Лед надежды нашей - 2026"
09 февраля 2026 09:46Хоккеисты "Торпедо" стали серебряными призерами Матча звезд КХЛ
Спорт

"Торпедо-Горький" одержал вторую сухую победу подряд

12 февраля 2026 10:20 Спорт
Торпедо-Горький одержал вторую сухую победу подряд

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

"Торпедо-Горький" уверенно обыграл "Норильск" со счётом 4:0 и завершил домашнюю серию победой.

Счёт был открыт уже в первом периоде. Хозяева быстро захватили инициативу, и на 8-й минуте Глеб Чесноков воспользовался моментом у ворот соперника — 1:0.

Вскоре нижегородцы остались в меньшинстве, однако именно в этот момент сумели отличиться. Руслан Газизов убежал в контратаку и удвоил преимущество своей команды — 2:0.

До перерыва "горьковчане" реализовали ещё один шанс. Получив численное преимущество, Газизов оформил дубль — 3:0.

Во втором периоде темп игры снизился, при этом у ворот Дмитрия Шугаева возникали опасные моменты. Однако забили снова хозяева. В середине встречи Даниил Ильин подставил клюшку под дальний наброс Егора Никитина — 4:0.

В заключительной двадцатиминутке заметное преимущество перешло к "Норильску", который активно пытался вскрыть оборону соперника. Однако нижегородцы надежно сыграли в защите и помогли своему голкиперу оформить второй подряд "сухарь".

16 февраля нижегородцы сыграют против "СКА-ВМФ".

Ранее сообщалось, что основная команда уступила "Ладе" в шестой встрече в сезоне.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
11 февраля 2026 17:26Нападающий "Пари НН" Хуан Боселли продолжит карьеру в "Краснодаре"
11 февраля 2026 09:15Футзалисты "Торпедо" разгромили "Норильский никель"
09 февраля 2026 09:46Хоккеисты "Торпедо" стали серебряными призерами Матча звезд КХЛ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных