"Торпедо-Горький" одержал вторую сухую победу подряд Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

"Торпедо-Горький" уверенно обыграл "Норильск" со счётом 4:0 и завершил домашнюю серию победой.

Счёт был открыт уже в первом периоде. Хозяева быстро захватили инициативу, и на 8-й минуте Глеб Чесноков воспользовался моментом у ворот соперника — 1:0.

Вскоре нижегородцы остались в меньшинстве, однако именно в этот момент сумели отличиться. Руслан Газизов убежал в контратаку и удвоил преимущество своей команды — 2:0.

До перерыва "горьковчане" реализовали ещё один шанс. Получив численное преимущество, Газизов оформил дубль — 3:0.

Во втором периоде темп игры снизился, при этом у ворот Дмитрия Шугаева возникали опасные моменты. Однако забили снова хозяева. В середине встречи Даниил Ильин подставил клюшку под дальний наброс Егора Никитина — 4:0.

В заключительной двадцатиминутке заметное преимущество перешло к "Норильску", который активно пытался вскрыть оборону соперника. Однако нижегородцы надежно сыграли в защите и помогли своему голкиперу оформить второй подряд "сухарь".

16 февраля нижегородцы сыграют против "СКА-ВМФ".

Ранее сообщалось, что основная команда уступила "Ладе" в шестой встрече в сезоне.