Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Спорт

Нижегородская "Чайка" поиграла "Мамонтам Югры" с футбольным счетом

12 февраля 2026 13:55
Нижегородская Чайка поиграла Мамонтам Югры с футбольным счетом

Фото: МХК "Чайка"

11 февраля нижегородская "Чайка" вернулась с паузы в чемпионате и начала выездную серию матчем против "Мамонтов Югры". В первой встрече серии автозаводцам не далось одержать победу.

Исход встречи решился уже в первом периоде. Хозяева реализовали большинство и открыли счет. Эта шайба в итоге стала единственной в матче.

После пропущенного гола нижегородцы завладели инициативой и стали чаще атаковать. Однако пробить оборону соперника им долгое время не удавалось.

Во втором периоде команды не забили. Однако в третьем периоде, за две секунды до финальной сирены, "Чайка" отправила шайбу в ворота соперника и сравняла счет.

Но после видеопросмотра судьи отменили взятие ворот.

Нижегородцы попробуют взять реванш уже сегодня, 12 февраля. 

Ранее сообщалось, что в тот же день фарм-клуб "Торпедо" обыграл "Норильск" со счетом 4:0, а вратарь Дмитрий Шугаев оформил второй "сухарь" подряд.

Спорт ХК Чайка Хоккей
