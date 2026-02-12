Нижегородская "Чайка" поиграла "Мамонтам Югры" с футбольным счетом

Фото:
11 февраля нижегородская "Чайка" вернулась с паузы в чемпионате и начала выездную серию матчем против "Мамонтов Югры". В первой встрече серии автозаводцам не далось одержать победу.
Исход встречи решился уже в первом периоде. Хозяева реализовали большинство и открыли счет. Эта шайба в итоге стала единственной в матче.
После пропущенного гола нижегородцы завладели инициативой и стали чаще атаковать. Однако пробить оборону соперника им долгое время не удавалось.
Во втором периоде команды не забили. Однако в третьем периоде, за две секунды до финальной сирены, "Чайка" отправила шайбу в ворота соперника и сравняла счет.
Но после видеопросмотра судьи отменили взятие ворот.
Нижегородцы попробуют взять реванш уже сегодня, 12 февраля.
Ранее сообщалось, что в тот же день фарм-клуб "Торпедо" обыграл "Норильск" со счетом 4:0, а вратарь Дмитрий Шугаев оформил второй "сухарь" подряд.
