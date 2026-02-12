Нижегородское "Торпедо" обидно уступило "Ак Барсу" в овертайме Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" провело первый в сезоне матч против казанского "Ак Барса", однако удержать преимущество не смогло. Встреча завершилась поражением гостей в овертайме со счетом 3:4.

В составе автозаводцев произошли значительные изменения. А место в воротах занял Дмитрий Дагестанский, заменив основного голкипера Дениса Костина.

Счет был открыт лишь под занавес первого периода, когда Богдан Конюшков поразил ворота соперника. А за 30 секунд до сирены Максим Летунов удвоил преимущество нижегородцев.

Во втором периоде хозяева активно искали свои шансы и на 15-й минуте сумели сократить отставание — 2:1.

В третьем игровом отрезке "Торпедо" получило большинство, и Егор Соколов вновь увеличил разрыв до двух шайб — 3:1. Нижегородцы выстояли в меньшинстве, однако при игре в равных составах пропустили. "Ак Барс" снова приблизился на расстояние одной шайбы.

В концовке встречи хозяева сняли вратаря, и за 12 секунд до финальной сирены казанцы сравняли счет.

Овертайм продлился всего 24 секунды — "Ак Барс" забросил четвертую шайбу в ворота Дмитрия Дагестанского и вырвал победу. Тем не менее одно очко "Торпедо" сумело увезти.

Результативной выдалась игра для Богдана Конюшкова: защитник набрал три балла (1+2).

Теперь команда Алексея Исакова возвращается в Нижний Новгород. 15 февраля автозаводцы сыграют (6+) против московского "Динамо".