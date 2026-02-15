Нижегородский ХК "Старт" завершил чемпионат на 6-м месте Спорт

Фото: ХК "Старт"

В предпоследнем туре регулярного чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги нижегородский "Старт" сыграл вничью с ульяновской "Волгой" со счётом 3:3.

Как сообщается на страницах ХК "Старт" в социальных сетях, после этого поединка нижегородцы обеспечили себе шестое место в турнирной таблице.

Игра началась с обменом голами с угловых ударов: первыми отличились Анатолий Голубков и Семён Плюха. Затем Андрей Хроменков эффектно поразил ворота ударом с острого угла слева.

Однако ближе к концу первой половины, играя в меньшинстве (два удаления), "Старт" пропустил гол от Никиты Терехина — 2:2.

Во втором тайме Кирилл Королев смог забить с добивания, но вскоре Дмитрий Баранов точным выстрелом в верхний угол сравнял счёт — 3:3.

У "Старта" остался один матч (6+) на первой стадии чемпионата. 21 февраля нижегородцы сыграют на домашнем стадионе "Труд" с "Родиной".

