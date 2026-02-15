Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
15 февраля 2026 09:00Нижегородский ХК "Старт" завершил чемпионат на 6-м месте
14 февраля 2026 16:35Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
13 февраля 2026 10:44В Кашире построят спорткомплекс с крытым катком к 2026 году
13 февраля 2026 10:18Нижегородская "Чайка" взяла реванш у "Мамонтов Югры"
12 февраля 2026 21:46Нижегородское "Торпедо" обидно уступило "Ак Барсу" в овертайме
12 февраля 2026 19:36ФК "Пари НН" заключил контракт с 19-летним полузащитником Артёмом Сидоренко
12 февраля 2026 16:43Гендиректор "Пари НН" прокомментировал переход Боселли в "Краснодар"
12 февраля 2026 13:55Нижегородская "Чайка" поиграла "Мамонтам Югры" с футбольным счетом
12 февраля 2026 10:20"Торпедо-Горький" одержал вторую сухую победу подряд
11 февраля 2026 17:26Нападающий "Пари НН" Хуан Боселли продолжит карьеру в "Краснодаре"
Спорт

Нижегородский ХК "Старт" завершил чемпионат на 6-м месте

15 февраля 2026 09:00 Спорт
Нижегородский ХК Старт завершил чемпионат на 6-м месте

Фото: ХК "Старт"

В предпоследнем туре регулярного чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги нижегородский "Старт" сыграл вничью с ульяновской "Волгой" со счётом 3:3.

Как сообщается на страницах ХК "Старт" в социальных сетях, после этого поединка нижегородцы обеспечили себе шестое место в турнирной таблице.

Игра началась с обменом голами с угловых ударов: первыми отличились Анатолий Голубков и Семён Плюха. Затем Андрей Хроменков эффектно поразил ворота ударом с острого угла слева.

Однако ближе к концу первой половины, играя в меньшинстве (два удаления), "Старт" пропустил гол от Никиты Терехина — 2:2.

Во втором тайме Кирилл Королев смог забить с добивания, но вскоре Дмитрий Баранов точным выстрелом в верхний угол сравнял счёт — 3:3.

У "Старта" остался один матч (6+) на первой стадии чемпионата. 21 февраля нижегородцы сыграют на домашнем стадионе "Труд" с "Родиной". 

Ранее сообщалось, что воспитанники нижегородского ХК "Торпедо" взяли "серебро" на Матче звезд КХЛ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Соревнования Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
07 февраля 2026 18:03Нижний Новгород рассматривается для проведения Матча звезд КХЛ
07 февраля 2026 14:38Нападающий "Торпедо" Егор Виноградов оформил дубль в Матче звезд КХЛ
09 января 2026 18:12Вратарь ХК "Старт" Юрий Иванчиков признан лучшим игроком декабря
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных