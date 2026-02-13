Нижегородская "Чайка" взяла реванш у "Мамонтов Югры" Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородская "Чайка" одержала победу во втором матче выездной серии против "Мамонтов Югры". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Напомним, 11 февраля хозяева площадки выиграли с минимальным преимуществом — 1:0.

На этот раз нижегородцы открыли счет уже на первой минуте: отличился Лев Сальников . В стартовом отрезке "Чайка" владела заметным преимуществом и создала немало опасных моментов, однако до перерыва цифры на табло не изменились.

Самым насыщенным на события стал второй период. Ян Мельников удвоил преимущество гостей, а спустя четыре минуты Андрей Сальников сделал счет 0:3. После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб "Мамонтов Югры" произвел замену вратаря.

Этот ход помог хозяевам вернуться в игру. В середине периода они сумели сократить отставание до минимума, забросив две шайбы за полторы минуты — 2:3.

В заключительной двадцатиминутке "Чайка" сосредоточилась на обороне и действовала предельно собранно. В концовке матча наставники хозяев взяли тайм-аут и заменили голкипера на шестого полевого игрока, организовав финальный штурм. Однако гости выстояли и не позволили перевести встречу в овертайм.

Сирена зафиксировала счет 3:2 в пользу автозаводцев.

Следующий матч (6+) "Чайка " проведет 16 февраля против альметьевского "Спутника".

Ранее сообщалось, что "Торпедо" не удержало преимущество и проиграло "Ак Барсу".