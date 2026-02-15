Ушел из жизни нижегородский футбольный тренер Владимир Зиновьев

Фото:
В субботу, 14 февраля 2026 года, на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался знаменитый нижегородский футбольный тренер Владимир Зиновьев. Об этом в своих соцсетях сообщил спортивный обозреватель Сергей Козунов.
Зиновьев внёс огромный вклад в развитие нижегородского футбола. В 1990-е годы он основал на базе детской команды "Сормович" профессиональный футбольный клуб "Электроника", который в начале 2000-х выступал во втором дивизионе российского первенства.
В разные годы Зиновьев работал в нижегородских клубах "Волга" и "Олимпиец", а также в ивановском "Текстильщике" и ростовской "Академии имени Понедельника". Занимал должности генерального директора, главного тренера и спортивного директора.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Владимира Зиновьева.
Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни умер экс-игрок горьковской "Волги", бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.
