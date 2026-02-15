Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
15 февраля 2026 12:43Ушел из жизни нижегородский футбольный тренер Владимир Зиновьев
15 февраля 2026 09:00Нижегородский ХК "Старт" завершил чемпионат на 6-м месте
14 февраля 2026 16:35Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
13 февраля 2026 10:44В Кашире построят спорткомплекс с крытым катком к 2026 году
13 февраля 2026 10:18Нижегородская "Чайка" взяла реванш у "Мамонтов Югры"
12 февраля 2026 21:46Нижегородское "Торпедо" обидно уступило "Ак Барсу" в овертайме
12 февраля 2026 19:36ФК "Пари НН" заключил контракт с 19-летним полузащитником Артёмом Сидоренко
12 февраля 2026 16:43Гендиректор "Пари НН" прокомментировал переход Боселли в "Краснодар"
12 февраля 2026 13:55Нижегородская "Чайка" поиграла "Мамонтам Югры" с футбольным счетом
12 февраля 2026 10:20"Торпедо-Горький" одержал вторую сухую победу подряд
Спорт

Ушел из жизни нижегородский футбольный тренер Владимир Зиновьев

15 февраля 2026 12:43 Спорт
Ушел из жизни нижегородский футбольный тренер Владимир Зиновьев

Фото: Сергей Козунов

В субботу, 14 февраля 2026 года, на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался знаменитый нижегородский футбольный тренер Владимир Зиновьев. Об этом в своих соцсетях сообщил спортивный обозреватель Сергей Козунов.

Зиновьев внёс огромный вклад в развитие нижегородского футбола. В 1990-е годы он основал на базе детской команды "Сормович" профессиональный футбольный клуб "Электроника", который в начале 2000-х выступал во втором дивизионе российского первенства.

В разные годы Зиновьев работал в нижегородских клубах "Волга" и "Олимпиец", а также в ивановском "Текстильщике" и ростовской "Академии имени Понедельника". Занимал должности генерального директора, главного тренера и спортивного директора.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Владимира Зиновьева.

Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни умер экс-игрок горьковской "Волги", бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Некролог Смертность Футбол
Поделиться:
Новости по теме
28 января 2026 09:58Тренер по баскетболу Владимир Барышников умер на 63-м году жизни
02 января 2026 13:56Умер экс-игрок нижегородского "Локомотива" Мухсин Мухамадиев
23 декабря 2025 09:05Легендарный футболист Георгий Князев умер на 77-м году жизни
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных