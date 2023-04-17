Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Дзержинске и Кстове Общество

Филиалы Нижегородского центра занятости населения в Дзержинске и Кстове проведут для безработных профориентационные мероприятия.

Так, 24 апреля в Дзержинском филиале состоится профориентационная конференция "Твой успех – в твоих руках" (с 10.00 до 11.00), 26 апреля - профориентационное мероприятие "Переобучение - как вариант трудоустройства" (с 10.00 до 11.00), а 27 апреля - профориентационная конференция "Стратегия трудоустройства" (с 10.00 до 11.00).

Кстовский филиал 28 апреля проведет профориентационную конференцию "Вы остались без работы… Что дальше?". Желающих попасть на мероприятие ждут с 9.00 до 10.00.

Для участников организуют групповые консультации психолога, чтобы можно было обсудить вопросы трудоустройства, профессионального развития, а также при необходимости смены направления сферы деятельности. Психолог поможет определить уровень стресса человека, его притязаний и при необходимости предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Карьерные консультанты центра занятости дадут рекомендации по составлению резюме и успешному прохождению собеседования.

За подробной информацией можно обратиться в соответствующие филиалы Нижегородского центра занятости населения.