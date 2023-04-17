Корпоративная газета ОМК признана лучшей в России Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания стала одним из победителей в XX Всероссийском конкурсе в области корпоративных медиа.

Как сообщили в пресс-службе ОМК, газета "Территория ОМК" для сотрудников признана лучшей в России.

Редакция корпоративных СМИ ОМК еженедельно выпускает более 17 тысяч экземпляров газеты, которые в печатном варианте распространяют по всем предприятиям компании и в электронном виде в сети вагоноремонтных депо – в 34 регионах. В каждом номере освещают разные аспекты жизни компании и коллектива: от производственных итогов и проектов развития до волонтерских акций. Одна из главных задач газеты – создавать единое информационное пространство для 32-тысячного коллектива компании.

В 2022-2023 годах тема заботы компании о сотрудниках и регионах на страницах газеты вышла на первый план, в центре внимания – сохранение и развитие коллектива, социальные и благотворительные программы, развитие социальной сферы регионов, где расположены предприятия компании.

"Наша газета уже несколько лет остается самым популярным источником информации о компании для сотрудников. Из газеты они узнают о причинах важных решений, о полезных производственных и социальных практиках, о способах разобраться с той или иной проблемой, о людях и их достижениях. Например, в одном из последних номеров мы рассказали читателям о лучших сотрудниках ОМК – победителях корпоративной премии имени братьев Баташевых, основателей выксунского завода. Это помогает лучше понимать друг друга", – прокомментировала главный редактор "Территории ОМК" Ольга Шалаева.