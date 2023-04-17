Число автобусов на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ Нижнего Новгорода, будет увеличено 25 апреля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алёна Чернышова.
Согласно информации, в Родительский день 25 апреля ГП "Нижегородпассажиравтотранс" и частные перевозчики планируют увеличить выпуск автобусов на те маршруты, которые проходят вблизи кладбищ областного центра.
Так, запланировано увеличение подвижного состава на маршрутах А-12, А-27, А-62, А-53а.
Ранее дополнительные автобусы вышли на ряд маршрутов в Нижнем Новгороде на Пасху.
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