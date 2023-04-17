Число автобусов на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ Нижнего Новгорода, будет увеличено 25 апреля Общество

Число автобусов на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ Нижнего Новгорода, будет увеличено 25 апреля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алёна Чернышова.

Согласно информации, в Родительский день 25 апреля ГП "Нижегородпассажиравтотранс" и частные перевозчики планируют увеличить выпуск автобусов на те маршруты, которые проходят вблизи кладбищ областного центра.

Так, запланировано увеличение подвижного состава на маршрутах А-12, А-27, А-62, А-53а.

Ранее дополнительные автобусы вышли на ряд маршрутов в Нижнем Новгороде на Пасху.