Почти 45 тысяч горожан вышли на общегородской субботник в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Почти 45 тысяч горожан приняли участие в общегородском субботнике в Нижнем Новгороде 22 апреля.

Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, жители откликнулись на предложении мэрии и присоединились к уборке скверов, парков и улиц города.

По его словам, всего с улиц и дворовых территорий было собрано более 12 тысяч кубометров мусора.

Глава города также напомнил, что месячник по благоустройству продлится до 15 мая. "В преддверии Дня Победы особое внимание главы районов и коммунальные службы уделяют благоустройству территорий мемориалов и памятников, братских могил и мест захоронений наших героев", - отметил мэр.

Нижегородцы вместе с коммунальными службами и домоуправляющими компаниями чистили прибордюрные полосы, убирали сухую поросль, красили инфраструктурные объекты и высаживали саженцы.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода убирал территорию на Волжской набережной в ходе общегородского субботника.