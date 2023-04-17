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Общество

Почти 45 тысяч горожан вышли на общегородской субботник в Нижнем Новгороде

24 апреля 2023 12:58  [4] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Почти 45 тысяч горожан приняли участие в общегородском субботнике в Нижнем Новгороде 22 апреля.

Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, жители откликнулись на предложении мэрии и присоединились к уборке скверов, парков и улиц города.

По его словам, всего с улиц и дворовых территорий было собрано более 12 тысяч кубометров мусора.

Глава города также напомнил, что месячник по благоустройству продлится до 15 мая. "В преддверии Дня Победы особое внимание главы районов и коммунальные службы уделяют благоустройству территорий мемориалов и памятников, братских могил и мест захоронений наших героев", - отметил мэр.

Нижегородцы вместе с коммунальными службами и домоуправляющими компаниями чистили прибордюрные полосы, убирали сухую поросль, красили инфраструктурные объекты и высаживали саженцы.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода убирал территорию на Волжской набережной в ходе общегородского субботника.

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Теги:
Субботник Юрий Шалабаев
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